Путин приказал долбить и душить на заседании с предпринимателями: они напряглись

Не забыл он и об Украине

В понедельник, 26 мая, президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с представителями деловых кругов. На мероприятии он растирал руку после рукопожатия и сделал несколько заявлений, часть из которых испугала, а часть – удивила присутствующих.

Так, глава Кремля несколько раз повторил слово "долбить", а также предложил "душить" иностранные сервисы. Об этом пишут российские СМИ.

"Нужно долбить, долбить, долбить – и мы, уверен, будем добиваться нужного нам результата", – заявил Путин, объясняя как вывести российское медоборудованиеи технику на внешние рынки.

Говоря о работе иностранных сервисов, которые якобы действуют против интересов России, президент сказал, что надо действовать зеркально, и уточнил: "Надо их душить".

Путин отметил рост экономики в сложных условиях и назвал заслугой отечественного бизнеса якобы высокий уровень благосостояния в России.

Здесь стоит напомнить, что, по оценкам аналитиков, в первом квартале 2025 года ВВП РФ впервые за три года пошёл на убыль. И хотя в годовом выражении экономика всё ещё показывает рост на 1,7%, по сравнению с предыдущим кварталом её объём сократился на 0,3% — такого снижения не фиксировали с апреля-июня 2022 года.

"Мы в целом на правильном пути", – заявил глава Кремля в отношении развития робототехники, которое, по его словам, является одним из ключевых направлений в России.

Добавим, что из-за проблем с экономикой российские власти начали сокращение бюджета на 2025 год, поэтому почти треть средств (1,7 млрд из 5,6 млрд) потеряет федеральный проект по созданию промышленных роботов, в рамках которого Владимир Путин требовал вывести Россию в топ-25 стран мира по плотности роботизации.

Кроме того, российский лидер сказал, что обеспечение национальной безопасности зависит от использования отечественного ПО. По его словам, рост этой области в России уникален, страна уже захватывает международные рынки в сфере кибербезопасности. Похоже, что эту неудачную шутку комментировать излишне.

По меньшей мере странным прозвучал в подсанкционной стране призыв Путина обратить внимание на работу зарубежных маркетплейсов в России, поскольку сейчас это "дыра", через которую можно завозить что угодно.

Похоже, в Кремле верят в скорое возвращение зарубежного бизнеса, покинувшего государство-агрессор из-за вторжения в Украину. По крайней мере об этом говорит президент.

Он заявил, что Россия не будет "стелить дорожку" иностранным компаниям, которые поставили трудовые коллективы в трудное положение и "смылись", а также пообещал руководству "Вкусно и точка" помощь властей при урегулировании вопросов возможного возвращения McDonald's.

Традиционно кремлевский диктатор не забыл и об Украине. "Россию вынудили отвечать на происходящее в Украине и пытаются сделать страну виноватой, но не Москва организовала кровавый госпереворот 2014-го", – заявил он.

Ранее мы рассказали про инцидент с вертолетом в 2014 году, в результате которого Путин мог погибнуть. Глава Кремля считал, что на него покушались иностранные спецслужбы и говорил о "заговоре".