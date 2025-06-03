Звонили на Нибиру? В России раскопали кусок камня и заявили, что он необходим для связи с инпланетянами

По одной из версий, артефакт якобы служил средством передачи сигналов

В Республике Тива российские археологи совершили чрезвычайно интригующее открытие: во время раскопок в древнем некрополе Ала-Тэй на глубине 17 метров нашли предмет, напоминающий современный смартфон. Уникальная находка датируется более 2100 лет — и уже успела вызвать ажиотаж среди ученых, уфологов и сторонников альтернативной истории.

Об этом сообщают росСМИ. Загадочный объект был обнаружен в захоронении женщины в регионе, который исследователи окрестили "Русской Атлантидой". Речь идет о некрополе Ала-Тэй, расположенном в районе так называемого Саянского моря — огромного водохранилища, расположенного выше по течению от Саяно-Шушенской ГЭС, крупнейшей гидроэлектростанции России.

Локация, где проходят раскопки

Артефакт имеет размеры 18 на 9 см и зрительно похож на современный мобильный телефон. Его поверхность украшает мозаика из драгоценных камней, в частности, бирюзы, карнелиана и нефрита. Однако ученые считают, что вещь имела гораздо больше, чем декоративное предназначение.

По одной из версий, артефакт якобы служил средством передачи сигналов — возможно даже для связи с "внеземными цивилизациями". Уфологи считают, что подобные предметы могли принадлежать вожакам племен, посвященным в тайные знания или "контактерам" с высшими силами.

Особенно интригует то, что драгоценные камни на артефакте могли светиться в ответ на магнитные импульсы, формируя сигналы, похожие на азбуку Морзе. Это может свидетельствовать о наличии опережающих свое время технологий. "Даже современная наука не способна воспроизвести подобную магнитную поляризацию на расстоянии", — отмечает уфолог Игорь Кравцов.

Сначала объект считали декоративной пряжкой, однако теперь существует предположение, что он мог активироваться в ритуальных целях. Подобные артефакты будто бы обнаруживали и в Древнем Египте — вероятно, как символ связи правителей с небесными покровителями.

Одной из главных версий является связь артефакта с мифической планетой Нибиру, упоминаемой в шумерских источниках. Часть ученых считает находку подтверждением контактов с инопланетянами, другие же предпочитают ритуальные или культурные объяснения.

Археологи продолжают исследование в Ала-Тэй в надежде найти новые артефакты. А загадочный "древний смартфон" продолжает оставаться одной из самых загадочных находок современной археологии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Мехико, столице Мексики, во время исследования древних человеческих останков археологи натолкнулись на находку, проливающую новый свет на историю Империи ацтеков — цивилизации, которая существовала в Центральной Америке с XIV до XVI века и охватывала значительную часть.