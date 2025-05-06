В Германии обнаружили старинное кладбище. Археологи откопали более 100 скелетов (фото)

Точные размеры кладбища неизвестны до сих пор

В Германии археологи обнаружили старинное и очень редкое кладбище с лошадьми. В настоящее время обнаружили более 100 скелетов животных и останки одного человека.

Об этом сообщает The Independent, ссылаясь на Немецкое государственное ведомство по охране достопримечательностей (LAD). Отмечается, что сенсационная находка была обнаружена в Штутгарте.

"Эти похороненные кони были частью римского кавалерийского подразделения второго века нашей эры, известного как Ала, который был больше обычных легионов, имея более 5400 или 5100 мужчин, действовавших на территории современной юго-западной Германии", — говорится в материале.

Кладбище с лошадьми в Германии

Как говорят исследователи, этот легион во время своего расцвета был одним из важнейших римских военных объектов. В него могло входить более 700 лошадей. По радиоуглеродной датировке, найденной археологами костям сотни лет, ведь лошади, вероятно, жили во II веке.

Раскопки в Штутгарте в районе Бад-Каннштатт начались в 2024 году и за это время было найдено более 100 скелетов лошадей. По мнению исследователей, когда гибло животное, его хоронили на этом кладбище. Тогда оно было расположено в 400 м от конного замка и в 200 м от населения. Однако сейчас, как видно на фото, на месте кладбища построен город.

Скелет лошади с кладбища в Штутгарте

Археологи также обратили внимание на то, как хоронили лошадей, их не просто бросали в ямы, а клали на бок с вытянутыми или изогнутыми ногами. К тому же, вероятно, каждая из могил имела свою табличку, ведь наслоение останков животных почти не встречается.

"Кажется, что лошади не все погибли одновременно во время великого события, такого как битва или эпидемия", – сказала археолог Сара Рот из LAD.

Она считает, что большинство похороненных в Штутгарте лошадей погибали при участии в боях и от полученных травм. Однако исследователь до сих пор не могут сказать, какие размеры имеет кладбище.

К тому же археологи обнаружили на кладбище с лошадьми скелет мужа римской эпохи. Его похоронили на животе и без личных вещей. Исследователи считают, что он был чужестранцем и не очень уважаемым в обществе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что археологи в Перу обнаружили 5000-летние останки аристократки с уникальными артефактами.