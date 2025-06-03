Дзвонили на Нібіру? У Росії розкопали шматок каменю і заявили, що він потрібен для зв'язку з інпланетянами

За однією з версій, артефакт нібито слугував засобом передачі сигналів

У Республіці Тива російські археологи зробили надзвичайно інтригуюче відкриття: під час розкопок у стародавньому некрополі Ала-Тей на глибині 17 метрів знайшли предмет, який нагадує сучасний смартфон. Унікальна знахідка датується понад 2 100 роками — і вже встигла викликати ажіотаж серед науковців, уфологів та прихильників альтернативної історії.

Про це повідомляють росЗМІ. Загадковий об'єкт був виявлений у похованні жінки в регіоні, який дослідники охрестили "Російською Атлантидою". Йдеться про некрополь Ала-Тей, розташований у районі так званого Саянського моря — величезного водосховища, розміщеного вище за течією від Саяно-Шушенської ГЕС, найбільшої гідроелектростанції Росії.

Локація, де проходять розкопки

Артефакт має розміри 18 на 9 см і візуально схожий на сучасний мобільний телефон. Його поверхню прикрашає мозаїка з дорогоцінного каміння, зокрема бірюзи, карнеліану та нефриту. Однак науковці вважають, що річ мала набагато більше, ніж декоративне призначення.

За однією з версій, артефакт нібито слугував засобом передачі сигналів — можливо, навіть для зв'язку з "позаземними цивілізаціями". Уфологи вважають, що подібні предмети могли належати ватажкам племен, посвяченим у таємні знання або "контактерам" з вищими силами.

Особливо інтригує те, що дорогоцінне каміння на артефакті могло світитися у відповідь на магнітні імпульси, формуючи сигнали, схожі на азбуку Морзе. Це може свідчити про наявність технологій, які випереджали свій час. "Навіть сучасна наука не здатна відтворити подібну магнітну поляризацію на відстані", — зазначає уфолог Ігор Кравцов.

Спочатку об'єкт вважали декоративною пряжкою, однак тепер існує припущення, що він міг активуватись у ритуальних цілях. Подібні артефакти нібито виявляли й у Стародавньому Єгипті — ймовірно, як символ зв’язку правителів із небесними покровителями.

Однією з головних версій є зв’язок артефакту з міфічною планетою Нібіру, згадуваною в шумерських джерелах. Частина науковців вважає знахідку підтвердженням контактів з інопланетянами, інші ж — надають перевагу ритуальним або культурним поясненням.

Археологи продовжують дослідження в Ала-Тей, сподіваючись знайти нові артефакти. А загадковий "стародавній смартфон" і далі залишається однією з найзагадковіших знахідок сучасної археології.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Мехіко, столиці Мексики, під час дослідження давніх людських решток археологи натрапили на знахідку, що проливає нове світло на історію Імперії ацтеків — цивілізації, яка існувала в Центральній Америці з XIV до XVI століття та охоплювала значну частину сучасної Мексики.