Родственничек Путина опозорил самого Путина: журналисты нашли "неточности" в делах бизнесмена

Ответственность за подготовку и достоверность финансовой отчетности возлагается на руководство предприятия

Родственник Владимира Путина на руководящей должности в крупной компании допустил серьезные ошибки в отчетности, что подрывает репутацию всей семьи.

Как пишут росСМИ, его троюродный племянник Михаил Путин был генеральным директором татарстанской компании "Каздорстрой" всего 3,5 месяца. Перед увольнением он представил отчетность с неточностями.

19 мая мужчина покинул руководящий пост в компании, где находился 103 дня. Журналисты предполагают, что, вероятно, родственника президента РФ пригласили в бизнес, чтобы поддержать "Каздорстрой" во время финансовых проблем и уголовных расследований, начавшихся незадолго до его назначения.

Однако за время его руководства организация оставалась проблемным предприятием: независимые аудиторы обнаружили, что отчетность за 2024 год была обезображена. По их расчетам, если исправить ошибки, чистые активы компании будут ниже ее уставного капитала, что может угрожать ее ликвидацией.

Ответственность за подготовку и достоверность финансовой отчетности возлагается на руководство предприятия, подчеркивают аудиторы. Отчетность "Каздорстроя", датированная мартом 2025 года, подписана Михаилом Путиным. По российскому законодательству ему может грозить штраф до 10 000 рублей (примерно 126 долларов).

Если ранее брат Путина уже привлекался к ответственности за подобные нарушения, то за недостоверную отчетность компании он рискует быть дисквалифицированным на срок до 2-х лет.

К слову, в пресс-службе "Каздорстроя" не ответили на запросы журналистов-расследователей, а сам Михаил Путин не предоставил комментарии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что несмотря на то, что российский президент пытается не "светить" свою личную жизнь и родственные связи, все же известно, что у Путина был рано умерший родной брат, а также двоюродный брат Игорь, успешно использовавший их фамилию для карьерного роста.