Ответ Путина "не закончен": в США говорят о массированной атаке на Украину, названы сроки и возможные цели

"Возмездие", вероятно, будет включать различные виды воздушных возможностей

Массированная атака на Украину, которую Россия провела 6 мая, вероятно, не была окончательным ответом Путина на операцию "Паутина". В США предупреждают об угрозе в "ближайшие дни".

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на американских чиновников. Они, как пишут журналисты, верят в то, что "возмездие Путина" якобы еще не было реализовано "всерьез". Дескать, ответ РФ может быть "значительным многосторонним ударом".

Сроки "полного" российского ответа неясны, однако один источник сообщил, что он "ожидается в течение нескольких дней". Второй американский чиновник сказал, что "возмездие", вероятно, будет включать различные виды воздушных возможностей, включая ракеты и беспилотники.

"Атака Москвы будет "асимметричной", то есть ее подход и цели не будут отражать удар Украины по российским военным самолетам на прошлой неделе", — сказал один из собеседников.

Также собеседники издания назвали вероятные цели возможных будущих Ударов РФ.

"Западный дипломатический источник сказал, что, хотя ответ России, возможно, уже начался, он, вероятно, усилится ударами по символическим украинским целям, таким как правительственные здания, в попытке послать четкий сигнал Киеву. Другой, высокопоставленный, западный дипломат ожидал дальнейшего разрушительного нападения Москвы: "Это будет огромное, жестокое и беспощадное", — говорится в материале.

Эксперт по России в Фонде Карнеги Майкл Кофман, сказал, что, по его ожиданиям, Москва может попытаться ударить по СБУ, за операцию "Паутина".

"Скорее всего, они попытаются нанести ответный удар по штаб-квартире (СБУ) или другим зданиям региональных разведывательных управлений", — сказал Кофман, добавив, что Россия также может нацелиться на украинские оборонные производственные центры.

Тем не менее Кофман предположил, что возможности России для ответного удара могут быть ограничены, поскольку она уже бросает большую часть своей военной мощи на Украину.

"В целом, способность России существенно усилить удары по сравнению с тем, что она уже делает — и пытается сделать в течение последнего месяца — довольно ограничена", — сказал он.

Напомним, 1 июня СБУ провела блестящую операцию на территории России под названием "Паутина". В результате неё, по данным СБУ, Украина поразила более 40 самолетов стратегической авиации РФ. Сам Путин не отреагировал на удар, однако президент США назвал операцию "Паутина" причиной последнего массированного удара по Украине.

"Ну, они дали Путину повод вмешаться и вчера ночью (6 июня, — ред.) разнести их вдребезги. Вот что мне в этом не понравилось. Когда я это увидел (удары по аэродромам РФ — ред.), я сказал: "Вот и началось, теперь будет удар", — заявил Трамп 6 июня.

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