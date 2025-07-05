Европа значительно сильнее России: в The Telegraph объяснили, как можно "дожать" Кремль на мир в Украине

После нескольких лет изнурительной войны в Украине Россия не сможет преодолеть Европу силой

Несмотря на то, что Соединенные Штаты все больше отходят от поддержки Украины в войне против России, это не означает победы Кремля. Объединенная Европа имеет промышленную и финансовую мощь, значительно превосходящую Россию. Европа способна победить режим российского правителя Владимира Путина и навсегда выбить из его головы мысли о том, что России удастся захватить Украину.

Об этом пишет издание The Telegraph. Отмечается, что США предоставили Украине только 68 миллиардов долларов военной поддержки, что меньше чем Европа. Прекращение новых поставок оружия Украине и обоснование этого шага вызвало у европейских стран неприятие – там прекрасно понимают, что заявления о "истощении запасов США" являются ложью.

Издание видит несколько причин того, что президент США Дональд Трамп взял курс на отход Вашингтона от войны в Украине:

Трамп считает себя успешным миротворцем, претендует на Нобелевскую премию – поэтому не хочет втягиваться в войну в Украине, поскольку решения конфликта он предложить не способен;

Трамп действительно находится под влиянием Кремля – да, авторы материала рассматривают и такой сценарий.

Так или иначе, но на фоне действий Трампа теперь задача обеспечить справедливое мирное соглашение для Украины легла на плечи Европы. И эта задача реальнее, чем может показаться: совокупная военная мощь стран Европы значительно превосходит то, что может выставить на поле боя Россия. Власть Путина базируются исключительно на силе и нефтяных доходах: но цены на нефть имеют тенденцию к падению, а после нескольких лет изнурительной войны в Украине Россия не способна будет одолеть Европу силой. Поэтому именно сейчас Западу нужно стать решительным и показать России, что он больше не будет уступать.

"Мы должны возместить Украине те запасы боеприпасов, которые США хотят оставить для себя – ведь предоставление Украине вооружений оказалось гораздо более экономически эффективным способом сдерживания Путина, чем обычные средства сдерживания", – резюмировало издание.

Напомним, что вечером 1 июля стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа заморозила военную помощь США Украине, которая была выделена еще при Байдене. По одним данным, за это несет ответственность глава политического отдела Пентагона Элбридж Колби, давний критик предоставления Украине вооружения. По другим данным, виновник – непосредственно министр обороны, бывший телеведущий Пит Хегсет.

Сначала в Белом доме подтвердили информацию об остановке поставок. Но после того, как скандал с приостановкой поставок начал набирать обороты, в США вынуждены были изменить мнение. Сейчас там опровергают информацию о том, что полностью прекратили поставки оружия Украине. Мол, возникло недоразумение, а сообщения об остановке передачи ракет в ПВО касались "одного конкретного случая". После этого пришлось оправдываться и Пентагону.

После этого 4 июля состоялся телефонный разговор Трампа и Зеленского. Он продолжался 40 минут. Некоторые СМИ уже назвали его "очень хорошим и положительным". СМИ и эксперты предполагают, что по итогам разговора Трамп вполне может возобновить поставки оружия Украине, в том числе и ракет к системам противовоздушной обороны Patriot.

Кстати, Трамп продолжает критиковать Путина после телефонного разговора, проведенного накануне 3 июля. В частности, политик повторился, что очень разочарован этой беседой, во время которой российская сторона фактически отказалась остановить огонь по Украине. По словам Трампа, Путин, похоже, не желает завершать войну.