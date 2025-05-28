"Трепло": украинцы разнесли в щепки циничные заявления Пескова о ракетных ударах

Сеть наполняют гневные комментарии

Спустя всего несколько дней после массированных атак по Украине, при которых погибли мирные люди, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сделал циничное заявление. Он соврал, что Россия якобы не бьет по жилым домам.

Об этом Песков заявил в ходе общения с журналистами в среду, 28 мая. Он комментировал тему условий для так называемого временного перемирия и добавил нотку лжи.

"Украинцы все-таки бьют по нашим жилым домам, по социальным объектам, а мы бьем по боеприпасам, по местам, где собираются орудия убийства и так далее", — бесстыдно заявил Песков.

Что касается самих условий для "временного перемирия", путинский пресс-секретарь объявил, что якобы украинская и российская переговорные команды сейчас разрабатывают условия.

"Пока мы не перешли к стадии временного перемирия и прекращения огня. Сначала предстоит согласовать тексты меморандумов и выработать тот перечень условий для временного перемирия. Этим сейчас занимаются наши переговорные команды. А специальная военная операция (то есть полномасштабная война в Украине, — Ред.) продолжается", — сказал Песков.

Он также заявил, что якобы есть "много нюансов в процессе украинского урегулирования, которыми нельзя жертвовать".

Реакция сети на слова Пескова

В социальных сетях под постами со словами Пескова уже появилось большое количество реакций украинцев. Люди возмущены настолько откроенной ложью, которую путинский пресс-секретарь говорит об ударах по Украине.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 25 мая российские военные атаковали Украину сразу несколькими типами оружия – ударными беспилотниками, крылатыми и баллистическими ракетами. На фоне массированной атаки взрывы прогремели в ряде городов. В результате погибшие и пострадавшие. Украинская разведка днем 25 мая предупреждала, что Россия может устроить комбинированные удары по Украине после массированной ночной атаки 25 мая, в ходе которой погибли и пострадали люди. К новой атаке уже может идти подготовка.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 24 мая Киев трижды атаковали российские беспилотники. Следует отметить, что эта атака отличалась не только массовостью. Россияне запустили дроны с "сюрпризом".