Укр

"Трепло": украинцы разнесли в щепки циничные заявления Пескова о ракетных ударах

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Автор
Песков цинично соврал об ударах по Украине Новость обновлена 28 мая 2025, 15:35
Песков цинично соврал об ударах по Украине. Фото фото из открытых источников

Сеть наполняют гневные комментарии

Спустя всего несколько дней после массированных атак по Украине, при которых погибли мирные люди, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сделал циничное заявление. Он соврал, что Россия якобы не бьет по жилым домам.

Об этом Песков заявил в ходе общения с журналистами в среду, 28 мая. Он комментировал тему условий для так называемого временного перемирия и добавил нотку лжи.

"Украинцы все-таки бьют по нашим жилым домам, по социальным объектам, а мы бьем по боеприпасам, по местам, где собираются орудия убийства и так далее", — бесстыдно заявил Песков.

Что касается самих условий для "временного перемирия", путинский пресс-секретарь объявил, что якобы украинская и российская переговорные команды сейчас разрабатывают условия.

"Пока мы не перешли к стадии временного перемирия и прекращения огня. Сначала предстоит согласовать тексты меморандумов и выработать тот перечень условий для временного перемирия. Этим сейчас занимаются наши переговорные команды. А специальная военная операция (то есть полномасштабная война в Украине, — Ред.) продолжается", — сказал Песков.

Он также заявил, что якобы есть "много нюансов в процессе украинского урегулирования, которыми нельзя жертвовать".

Реакция сети на слова Пескова

В социальных сетях под постами со словами Пескова уже появилось большое количество реакций украинцев. Люди возмущены настолько откроенной ложью, которую путинский пресс-секретарь говорит об ударах по Украине.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 25 мая российские военные атаковали Украину сразу несколькими типами оружия – ударными беспилотниками, крылатыми и баллистическими ракетами. На фоне массированной атаки взрывы прогремели в ряде городов. В результате погибшие и пострадавшие. Украинская разведка днем 25 мая предупреждала, что Россия может устроить комбинированные удары по Украине после массированной ночной атаки 25 мая, в ходе которой погибли и пострадали люди. К новой атаке уже может идти подготовка.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 24 мая Киев трижды атаковали российские беспилотники. Следует отметить, что эта атака отличалась не только массовостью. Россияне запустили дроны с "сюрпризом".

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#Дмитрий Песков #Ракетный удар #Реакция сети