Анастасия отличалась своим своенравным и необузданным характером

Главный врун Кремля Дмитрий Песков сейчас женат на фигуристке Татьяне Навке, которая родилась и выросла в Украине. Но для пресс-секретаря российского диктатора это третий по счету брак. Первой его женой была Анастасия Буденная.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о личной жизни Дмитрия Пескова и его первой супруге. Мы узнали некоторые факты.

Анастасия Буденная — что известно о первой жене Дмитрия Пескова

Со своей первой избранницей подхалим Владимира Путина познакомился еще в юности. Тогда Песков начинал свою карьеру дипломата и ему по статусу подходила в жены Анастасия Буденная — внучка известного советского полководца Семена Буденного.

Первая жена Пескова была внучкой известного полководца

Поженились они в 1988 году, а через год Анастасия подарила Пескову сына, которого назвали Николай. Рождение наследница совпало с назначением Дмитрия на должность атташе в Турции, поэтому им с женой пришлось переехать.

Дмитрий Песков с сыном Николаем

Но спустя 5 лет супруги развелись. Анастасия, которая привыкла быть в центре внимания и отличалась своим необузданным характером, не хотела исполнять роль "идеальной" жены. В Турции, где женщинам подобает вести себя скромно и сдержанно, жена дипломата эпатировала всех своими нарядами и поведением.

Первая жена Пескова любила вечеринки и застолья

Известно, что Буденная любила шумные вечеринки, застолья и не умела вести себя скромно и быть образцовой. Это стало причиной конфликтов с мужем, а потом и разлада в семье.

Анастасия любила разгульный образ жизни, поэтому в 1993-м году развелась с Песковым, забрала сына и уехала в Англию, где продолжала веселиться и не ограничивать себя. Несколько раз женщина выходила замуж, и кроме Николая родила еще пятерых детей от разных мужчин. Однако Анастасия так и не смогла обрести счастья, потому что все ее браки распались.

Как выглядит первая жена Дмитрия Пескова

В открытом доступе нет информации, чем занималась первая жена Пескова в Англии, где именно она жила и работала. Но несколько лет назад появилось сообщение, что Анастасия умерла, однако нет никаких данных об обстоятельствах ее смерти, да и официально эту информацию никто не подтверждал.

"Телеграф" писал ранее, как выглядит дочь Пескова. Девушка была помолвлена в 17 лет и "очень бедно" жила во Франции.