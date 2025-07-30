Чиновница поддержала войну против Украины

Уроженка Макеевки Ирина Яровая с 2016 года занимает должность заместителя председателя Государственной Думы. Также она более 17 лет входит в Генеральный совет партии "Единая Россия". Яровая предала родину и за кровавые рубли работает в государственных органах страны-оккупанта, пока Россия убивает ее соотечественников, как и Валентина Матвиенко.

"Телеграф" расскажет больше о карьере Яровой, как она попала в государственные органы России и чем там занимается.

Что известно об Ирине Яровой

Яровая родилась в 1966 году в Макеевке Донецкой области. Незадолго до окончания школы она переехала в Петропавловск-Камчатский вместе с родителями. После этого она поступила во Всесоюзный заочный юридический институт. Параллельно во время учебы работала в Дальневосточном тресте инженерно-строительных изысканий. Сначала она была секретарем-печатником, а потом инженером по охране труда.

В 1988-1997 годах Яровая работала в органах прокуратуры Камчатской области. Она занимала там разные должности: начиная от стажера и следователя до заместителя прокурора Петропавловска-Камчатского и старшей помощницы прокурора Камчатской области.

Ирина Яровая работала в органах прокуратуры, фото из сети

В 1997 году Ирина решила пойти в политику, став депутатом Совета народных депутатов Камчатской области. Там работала над социальной политикой и экономическим развитием региона. Также она стала главой депутатской фракции "Яблока".

В 2000 году училась в Российской академии государственной службы при Президенте РФ и в Московской школе политических исследований. В 2007 году Яровая стала депутатом Государственной Думы V созыва от партии "Единая Россия" по Камчатскому краю. Она входила в комитет по делам федерации и региональной политики и комитету по конституционному законодательству и государственному строительству. Впоследствии ее включили в Генеральный совет партии "Единая Россия".

Ирина Яровая вошла в "Единую Россию", фото из сети

В 2011 году Яровая стала депутатом Государственной думы VI созыва во фракции "Единая Россия". Она возглавила комитет по безопасности и противодействию коррупции. В 2016 году снова вошла в Государственную думу РФ VII созыва. За время своей деятельности она проявляла следующие инициативы:

высказывалась о "патриотическом воспитании" школьников, то есть пропагандистском, предлагая ввести единый государственный учебник истории;

выступала за ужесточение наказания за уголовные преступления и административные правонарушения;

поддерживала введение смертной казни;

была против обязательства декларировать доходы членов семей чиновников;

поддерживала инициативу о наказании за нарушение правил проведения публичных мероприятий.

Ирина Яровая стала автором разных законов в России, скриншот с видео

Кроме этого, чиновница была соавтором закона, вводящего уголовную ответственность за оправдание преступлений нацистов. В то же время она предлагала ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотических веществ.

В 2016 году в России был введен "Закон Яровой", который предусматривал усиление наказания за экстремизм, а также обязательства телекоммуникационных компаний сохранять разговоры и трафик пользователи. В еще одном пункте речь шла о введении уголовной ответственности за "недонесение" о преступлениях, относящихся к терроризму. Закон критиковали за усиление контроля за информационным пространством и нарушение конфиденциальности граждан.

Яровая инициировала противоречивые законы, фото из сети

Также Яровая выступала на пропагандистском телевидении, где распространяла кремлевские нарративы об Украине и России как "одном народе". К тому же она называла Украину "инфицированной страной".

Где сейчас Ирина Яровая

Чиновница поддержала кровавую войну России против Украины и продолжила работу на кремлевский режим. Она высказалась за "принятие" Донецкой и Луганской областей в состав России, за что попала в санкционный список Евросоюза и Великобритании. Впоследствии из-за аннексии украинских земель и фиктивных референдумов стала подсанкционным лицом в США. Также ограничения на Яровую наложили США, Австралия, Швейцария и Украина.

Яровая стала подсанкционным лицом, фото из сети

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