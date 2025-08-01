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Батько-герой чи вигадка? Журналісти викрили Путіна на брехні про своїх батьків (фото)

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Шлях до зручної біографії Новина оновлена 01 серпня 2025, 10:44
Шлях до зручної біографії. Фото kremlin.ru

Офіційна історія родини Путіна змінювалася залежно від політичної кон’юнктури

Російський президент Володимир Путін створює собі образ руками пропагандистів. У його життєписі факти давно поступилися місцем вигадкам. Не пошкодував Путін навіть власну родину — сам та словами підконтрольних журналістів легалізовує про них відверту брехню.

На це звернули увагу журналісти Роман Баданин та Михайло Рубін в книзі "Цар власною персоною". Вони помітили, що в колонці в журналі "Російський піонер" навесні 2015 року Путін "переплутав" дати смерті батьків. Цю колонку публікували від імені самого президента РФ. У ній вказано, що мати жила до 1999, а батько помер у 1998.

Проте раніше сам Путін у книзі "Від першої особи" (2000) вказував інші дати: мати померла раніше за батька. Це підтверджує і надгробок батьків Путіна. Порушення послідовності смерті, вочевидь, свідчення, що колонку писав не сам Путін або ж груба помилка у власній історії.

Частина колонки Путіна, опублікована у 2015
Частина колонки Путіна, опублікована у 2015
Могила батьків Путіна
Надгробок батьків Путіна на Серафимівському кладовищі у Санкт-Петербурзі

Ще одна суперечливість — в описаній в колонці драматичній сцені із блокадного Ленінграда. У колонці Путін розповів дивовижну історію, як батько прийшов зі шпиталя і не дав забрати санітарам напівмертву мати, яку пізніше виходив. Прийшов він на милицях і начебто вчинив героїчний вчинок. Однак за 15 років до цього Путін розповідав іншу історію. Його батько в цей час воював, а мати хоч і дійсно втратила свідомість від голоду та її дійсно клали з покійниками, та вона прийшла до тями сама і застогнала.

Від першої особи, книга про Путіна обкладинка
Книга 2000 року, де Путін розповідав інші версії подій

Розходяться дані в колонці і з архівними записами. В ній Путін стверджує, що його мати в місті пробула всю блокаду, однак, згідно з архівами, матір Путіна евакуювали з Ленінграда ще у 1942 році, коли блокада тривала до 1944.

Брехня може бути викликана політикою, зазначають автори розслідування. Зокрема, ця колонка про "подвиг" батька Путіна з'явилась за рік після анексії Криму — Росії були потрібні героїчні історії про лідера та минуле. Ба більше, журналісти піймали Путіна на брехні про більш особисті речі. Наприклад, на зустрічі про "традиційні цінності" у 2024 році, Путін заявив, що його батько не пив і навіть не лаявся на родину. Однак за свідченням кількох джерел, в матері Путіна було одне око — інше його батько виколов вилам в приступі "буйства".

Що відомо про батьків Путіна

Володимир Путін народився 7 жовтня 1952 року в Ленінграді у родині вихідців із Тверщини. Батько, ветеран НКВС Володимир Спиридонович, після війни працював на заводі. Мати, Марія Шеломова, пережила блокаду, працювала санітаркою, прибиральницею, сторожем тощо. Володимир був третім сином — двоє старших померли в дитинстві. Жив із батьками до початку служби в КДБ.

Батьки Путіна
Офіційно вважається, що це батьки Путіна

Проте версій щодо його батьків чимало. За деякими з них справжній батько Путіна воював на боці нацистів. За іншим припущенням, його матір'ю була насправді жінка з Грузії, яка народила дитину від одруженого чоловіка та його віддали в інтернат. Однак це — лише версії в мережі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в молодості Путін був каскадером та виконував роль фашиста у фільмах. В мережі мало фото диктатора до того, як його політична кар'єра пішла вгору. Цьому сприяла і робота в КДБ.

Теги:
#Історія #Володимир Путін #Ленінград #Родина