Девушка живет в Париже

Внебрачная дочь Путина Луиза Розова (Елизавета Кривоногих) внезапно стала очень обсуждаемой персоной. Она якобы косвенно раскритиковала главу Кремля, однако в Украине усомнились в искренности этой истории.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" журналист Александр Коваленко выразил свое мнение, зачем дочь главы России внезапно привлекла к себе внимание. Тем более, сделав намек на несогласие с политикой отца.

Как известно, Елизавета родилась 3 марта 2003 года в Санкт-Петербурге, ее мать — уборщица Путина Светлана Кривоногих. В свидетельстве о рождении девушки графа "отец" пустая, однако указано отчество "Владимировна". После рождения дочери мать внезапно разбогатела.

У Светланы Кривоногих внезапно появилась возможность стать крупным акционером банка "Россия" и разбогатеть на какие-то 100 миллионов долларов, — пишет Коваленко.

Луиза окончила художественную академию в Париже. Она занимается искусством и работает в галерее. Там регулярно проходят выставки, посвященные войне в Украине.

Почему Коваленко не верит в подлинность этой истории

Он указывает, что мать Лизы, да и она сама, обязаны своим достатком именно Путину. Выходит, что девушка якобы сознательно критикует того, кто дал все ее матери. К тому же делает это публично, чего так не любит ее отец.

Теперь Елизавета Кривоногих привлекает повышенное внимание мировых СМИ завуалированным, но вполне однозначным посланием. Зачем? Чтобы остаться без счета в швейцарских банках? Чтобы оставить свою мать без акций банка "Россия"? Или чтобы попробовать на вкус "новичок"?, — задает вопрос Коваленко.

По мнению Коваленко, все это часть операции по деанонимизации Лизы и ее более глубокой интеграции в западное общество. А повышенное внимание СМИ к ее персоне является показателем успешности этой операции.

Мир получил менее зашкваренную "оппозиционерку" типа "Собчак" из полукровок Путина? Не удивлюсь, если она станет еще одним из лидеров российской "оппозиции" в изгнании… Опять же, свежие лица нужны даже в том токсичном лепрозории, — резюмировал Коваленко.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в молодости отец Путина вилами выколол глаз своей будущей жене и матери своего сына. Всю жизнь у женщины был стеклянный глаз.