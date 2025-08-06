"Опозиціонерка" з напівкровок Путіна". В Україні назвали справжню причину історії з позашлюбною донькою

Дівчина живе у Парижі

Позашлюбна донька Путіна Луїза Розова (Єлизавета Кривоногих) раптово стала дуже обговорюваною персоною. Вона нібито опосередковано розкритикувала главу Кремля, проте в Україні засумнівалися у щирості цієї історії.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив", журналіст Олександр Коваленко висловив свою думку, навіщо донька глави Росії раптово привернула до себе увагу. Тим паче зробивши натяк на незгоду з політикою батька.

Як відомо, Єлизавета народилася 3 березня 2003 року в Санкт-Петербурзі, її мати — прибиральниця Путіна Світлана Кривоногих. У свідоцтві про народження дівчини пустує графа "батько", проте вказано по батькові "Володимирівна". Після народження доньки мати раптово розбагатіла.

У Світлани Кривоногих раптово з'явилася можливість стати великим акціонером банку "Росія" і розбагатіти на якісь там 100 мільйонів доларів, — пише Коваленко.

Луїза закінчила художню академію в Парижі. Вона займається мистецтвом та працює у галереї. Там регулярно проходять виставки, присвячені війні в Україні.

Чому Коваленко не вірить у справжність цієї історії

Він вказує, що мати Лізи, та й вона сама, завдячують своїм достатком саме Путіну. Виходить, що дівчина нібито свідомо критикує того, хто дав все його матері. До того ж робить це публічно, чого так не любить її батько.

Тепер Єлизавета Кривоногих привертає до себе підвищену увагу світових ЗМІ завуальованим, але цілком однозначним посланням. Навіщо? Щоб залишитись без рахунків у швейцарських банках? Щоб залишити свою матір без акцій банку "Росія"? Або щоб спробувати на смак "новачок"?, — ставить питання Коваленко.

На думку Коваленка, все це — частина операції з деанонімізації Лізи та її глибшої інтеграції до західного суспільства. А підвищена увага ЗМІ до її персони є показником успішності цієї операції.

Світ отримав менш зашкварену "опозиціонерку" типу "Собчак" із напівкровок путіна? Не здивуюся, якщо вона ще стане одним із лідерів російської "опозиції" у вигнанні… Знову ж таки, свіжі обличчя потрібні навіть у тому токсичному лепрозорії, — резюмував Коваленко.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в молодості батько Путіна вилами виколов око своїй майбутній дружині та матері свого сина. Все життя жінка мала скляне око.