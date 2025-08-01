Младше Мураева на 17 лет и была звездой российского кино: как выглядит жена предателя (фото)

После выезда из Украины Катерина успела "прославиться" в Европе

Бывший украинский политик и экс-кандидат в президенты Евгений Мураев, который тащил в нашу страну "русский мир", сбежал во время войны и долгое время не появляется в медийном пространстве. Вместе с ним из Украины выехала и его супруга Екатерина, подарившая ему двоих наследников.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит Екатерина Мураева (Гордиенко) и что о ней известно. Женщина успела "отличиться" в Европе.

Екатерина Мураева — что о ней известно

Предатель Евгений Мураев был женат дважды. Первой его супругой стала Валерия Таранова, брак с которой продлился до 2017 года. А через год экс-депутат снова пошел под венец с Екатериной Гордиенко, которая младше его на 17 лет.

Евгений Мураев был женат дважды

Возлюбленная Мураева родилась 5 июля 1993 года в городе Лозовая в Харьковской области. Будучи выпускницей престижного КНУТКиТ имени Карпенко-Карого (курс Б. Бенюка), она начинала карьеру в Киевском театре драмы и комедии. Однако сценой в Украине не ограничивалась — параллельно снималась и в российских проектах.

Екатерина Мураева снималась в российских фильмах

На счету Екатерины Мураевой роли в фильмах "Новогодний переполох" (2017) и "Спасибо деду за победу" (2019). Второй из них, к слову, снимался на территории самопровозглашенной Абхазии и частично финансировался Министерством культуры Российской Федерации.

Как выглядит жена предателя Мураева

В "Новогоднем переполохе" жена Мураева засветилась в компании одиозных актеров, в частности путиниста Владимира Меньшова.

Екатерина Мураева и путинист Меньшов

В 2017 году Екатерину также видели на фестивале "ПиР", который проходил в подмосковном пансионате "Клязьма", подконтрольном Управделами президента России.

Екатерина Мураева в молодости

Где сейчас находится Екатерина Мураева

В начале полномасштабной войны вместе с мужем-предателем Екатерина выехала в Европу. Осенью 2022 году женщину видели в Вене (Австрия), где она попала в скандал, нарушив правила парковки и создав пробку, чем привлекла внимание местной полиции.

Екатерина Мураева угодила в скандал в Европе

Екатерина Мураева устроила пробку в Вене

В начале 2025 года Евгений Мураев, обвиненный в государственной измене, неожиданно появился в медийном пространстве. Согласно обновленным данным, он находится в Пекине, судя по всему, вместе со своей женой Екатериной.

Катерина вместе с супругом выехала за границу

После вторжения России Екатерина пропала из социальных сетей, ее страница в Instagram больше недоступна. Известно, что пара воспитывает двоих детей: дочь (2020 года рождения) и сына (2021 года рождения).

Екатерина Мураева родила предателю двоих наследников

"Телеграф" писал ранее, где сейчас жена Пескова Навка. Женщина радуется жизни рядом с рупором Кремля, пока ее родной Днепр обстреливает Россия.