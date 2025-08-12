Встреча Путина с Уиткоффом. Российский экс-чиновник назвал истинную цель Кремля

Путин живет в странном информационном мире, говорит Михаил Савва

Недавнее приглашение Стива Уиткоффа в РФ — спецпосланника президента США Дональда Трампа — было попыткой России затянуть начало переговоров с Соединенными Штатами по мирному урегулированию ситуации в Украине. На самом же деле агрессору мир не нужен.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал политолог, бывший вице-губернатор Краснодарского края РФ Михаил Савва. Он объяснил, почему Кремлю так важно максимально затягивать переговорный процесс.

По его словам, Уиткоффа пригласили буквально за два дня до окончания т.н. "ультиматума" Трампа. И Кремль хотел просто снова оттянуть какие-то решительные действия американской администрации, например, по внедрению новых санкций против РФ.

— Путин уверен, что вскоре украинский фронт рухнет, разрушится, ВСУ будут бежать, и тогда российская армия просто окончательно оккупирует все территории, которые они уже провозгласили "своими", — говорит политолог.

По его мнению, Путин живет в странном информационном мире, имеющем мало общего с реальностью.

— Ему регулярно докладывают, что у Украины не осталось бойцов, что сопротивление уменьшается, фронт обязательно рухнет и это вопрос двух-трех месяцев. Поэтому они и затягивают переговоры, чтобы не прекращать боевые действия на земле, — считает бывший вицегубернатор.

Он добавил, что идея воздушного перемирия для Кремля — не принципиальный вопрос.

— Для них главное — продолжать давление на земле и ждать момента, когда рухнет украинский фронт, — подытожил Михаил Савва.

