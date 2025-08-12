Зустріч Путіна з Віткоффом. Російський ексчиновник назвав справжню мету Кремля

Путін живе в дивному інформаційному світі, каже Михайло Савва

Недавнє запрошення Стіва Віткоффа у РФ — спецпосланця президента США Дональда Трампа — було спробою Росії затягнути початок переговорів зі Сполученими Штатами щодо мирного врегулювання ситуації в Україні. Насправді ж агресору мир не потрібен.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів політолог, колишній віцегубернатор Краснодарського краю РФ Михайло Савва. Він пояснив, чому Кремлю так важливо максимально затягувати переговорний процес.

Більше читайте у публікації: "Путіну доповідають, що фронт обвалиться. Якщо ні, у нього є план "Б": колишній віцегубернатор Кубані".

За його словами, Віткоффа запросили буквально за два дні до закінчення т.зв. "ультиматуму" Трампа. І Кремль хотів просто знову відтягнути якісь рішучі дії американської адміністрації, наприклад, стосовно впровадження нових санкцій проти РФ.

— Путін впевнений, що незабаром український фронт обвалиться, зруйнується, ЗСУ будуть бігти і тоді російська армія просто остаточно окупує всі території, які вони вже проголосили як "свої", — каже політолог.

На його думку, Путін живе в дивному інформаційному світі, який має мало спільного з реальністю.

— Йому регулярно доповідають, що у України не залишилося бійців, що супротив зменшується, фронт обов'язково впаде і це питання двох-трьох місяців. Тому вони і затягують перемовини, щоб не припиняти бойові дії на землі,— вважає колишній віцегубернатор.

Він додав, що ідея повітряного перемир'я для Кремля не є принциповим питанням.

— Для них головне — продовжувати тиск на землі і чекати на момент, коли завалиться український фронт, — підсумував Михайло Савва.

Нагадаємо, раніше політолог Тарас Загородній пояснив "Телеграфу", чому Трамп запросив Путіна у США.