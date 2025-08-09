Даже Путину не подойдет? Что не так с предложением "выгодного перемирия" Виткоффа

Загородний обратил внимание на важный нюанс

Предложение спецпредставителя США Стива Виткоффа, которое он недавно представил главе России Владимиру Путину, имеет свои неточности. Более того, официального подтверждения его существования нет.

Об этом на YouTube-канале Telegraf UA рассказал управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний. По его словам, активно обсуждать это предложение стали именно после инсайдов СМИ.

Загородний считает, что этот документ вообще может не существовать, а вся информация о нем фейк. Однако если все же это не так, то предложение Виткоффа имеет немалые неточности. Так как оно подкрепляет позицию Путина, а не Трампа. Речь идет именно о признании оккупированных территорий Украины российскими.

"В отличие от Трампа, Путин не может себе позволить изменить свою позицию в какую-то другую сторону", — говорит эксперт.

Он добавляет, что в документе якобы указано о признании частично оккупированных территорий российскими. Но здесь возникает вопрос, кто их должен признавать: Россия, США или Европа. Однако Трамп не может признать оккупированные территории, как бы ни хотел, это признает Конгресс. Европа будет категорически против, ведь это нарушение Хельсинкского договора 75-го года ее о неприкосновенности границ.

"Украина точно никогда этого не признает. Кто по этому соглашению должен признать оккупированные территории?" – добавляет Загородний.

К тому же есть вопросы, о каких именно территориях идет речь, то есть, где их границы: фактическая линия фронта или то, что Россия нарисовала в конституции. Эксперт считает, что эта позиция Виткоффа – вброс, чтобы посеять недоверие к американцам.

Добавим, что предложение США предусматривают перемирие в Украине, а не мир, де-факто признание российских территориальных достояний (путем отсрочки этого вопроса на 49 или 99 лет), а также снятие большинства санкций, наложенных на Россию, с перспективой возвращения к энергетическому сотрудничеству, то есть импорту российского.

