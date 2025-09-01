Слон с Медведем застряли в лимузине: на саммите в Китае заметили курьезное сближение Путина с индийским премьером

Провели наедине в "Аурусе" почти час

Глава России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди не выходили из машины у резиденции главы Кремля в Китае около часа. Политики прибыли на саммит Шанхайской организации сотрудничества в китайском городе Тяньцзинь.

Об этом пишут росСМИ. Отмечается, что инцидент был снят около отеля The Ritz-Carlton.

"Путин и Моди приехали в резиденцию Путина в Китае в гостиницу The Ritz-Carlton и не выходят из машины более получаса", — говорится в сообщении.

Однако впоследствии появилась информация, что Путин и Моди провели наедине в "Аурусе" почти час, после чего отправились на переговоры с участием делегаций. Позже этот разговор тет-а-тет назвали двусторонними переговорами в автомобиле Владимира Путина.

Известно, что Путин и Моди прибыли в Китай для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества в китайском городе Тяньцзинь. Здесь глава Кремля планирует "информировать" лидеров ШОС "подробнее" о результатах прошедших в августе на Аляске переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Добавим, что Моди 1 сентября, после разговора с главой РФ, заявил в соцсети: "Всегда приятно встретиться с Путиным". Он также опубликовал фото, где обнимает Путина и жмет ему руку.

Напомним, Путин уже встретился с лидером Китая Си Цзиньпином и Моди во время саммита Шанхайской организации сотрудничества. Премьер Индии подчеркнул, что взаимодействие в Тяньцзине продолжается.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Путин оказался почти самым маленьким из гостей Си Цзиньпина. Ему не помогли и каблуки.