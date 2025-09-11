Его слушаются даже дочери Путина: кто в России второй по влиятельности человек

Его называют "личным банкиром" Кремля. Этот человек контролирует медиа, финансы и даже влияет на семью Путина.

Его называют "личным банкиром" и "близким советником" российского президента Владимира Путина. Именно он отвечает за "зомбирование" россиян с подросткового возраста через медиа и соцсети. Это Юрий Ковальчук. 74-летний российский олигарх находится под санкциями США, но входит в тысячу самых богатых людей мира.

Влияние Ковальчука в России инсайдеры описывают метко: "Ковальчук даже более влиятельный в РФ, чем Березовский во второй половине 90-х". Они идут рядом уже давно — дома в одном дачном "кооперативе приближенных" "Озеро", Ковальчук контролирует телевидение и частично интернет. Через холдинговую компанию "Национальная Медиа Группа" Ковальчук влияет на часть российских телеканалов, где имеет долю, в том числе РЕН ТВ, Первый канал, Пятый канал, "Известия". Племянник Ковальчука, Кирилл некоторое время был председателем Совета директоров. Перед полномасштабным вторжением компания купила долю VK ("ВКонтакте"), крупнейшей соцсети России.

Юрий Ковальчук – второй человек в РФ после Путина

Юрий Ковальчук и женщины Путина

Инсайдеры утверждают, что на дочерей Путина после отца влияние имеет больше всего именно Юрий Ковальчук. Но следует отметить связь и еще с одной женщиной из круга российского президента. Алина Кабаева после Кирилла Ковальчука в 2014 году возглавила Совет директоров Национальной медиагруппы.

Что же касается вероятных дочерей Путина — Марии Воронцовой и Екатерины Тихоновой, прямых связей с Ковальчуком немного. В 2019 году Мария Воронцова основала медицинскую компанию "Номеко" ("Новая медицинская компания") и стала членом ее совета директоров. Журналисты выяснили, что "Номеко" получает средства от "Согаза" — структуры "Газпрома", среди владельцев которой Юрий Ковальчук. Считается, что Мария Воронцова является советником Путина по генной инженерии.

Мария Воронцова

Младшая дочь Путина, Екатерина вышла замуж в феврале 2013 года на "Игоре" с Кириллом Шамаловым. Этот небольшой горнолыжный курорт принадлежит семье Юрия Ковальчука. Брак, так и не подтвержденный официально, продержался недолго. Известно, что пара развелась в 2018 году. Екатерину якобы продвигают как наследницу Путина. Считается, что на это оказываю влияние Михаил Ковальчук, брат Юрия.

Екатерина Тихонова вышла замуж в 2013 году

Что известно о Юрии Ковальчуке

Юрий Ковальчук

Юрий Ковальчук сблизился с Владимиром Путиным в 1990-х в Санкт-Петербурге, когда его банк "Россия" поддерживал политическое восхождение будущего президента. Хотя Ковальчук оставался непубличным, он стал частью "теневого" экономического круга Путина.

После прихода Путина к власти в 2000 году Ковальчук через банк "Россия" скупил медиа и финансовые активы. По заниженным ценам через "Газпром" ему и другим союзникам Путина — братьям Ротенбергам и Геннадию Тимченко — перешли государственные активы более чем на $60 млрд. Сегодня Ковальчук — один из самых близких к Путину людей. У него есть свои люди в правительстве, Администрации президента РФ, Счетной палате, Росатоме, Курчатовском институте, Минобороны и т.д.

Кто еще "держит этот район" в России

Влиятельным, традиционно есть силовой блок. После главы ФСБ Александра Бортникова самым влиятельным является начальник Службы экономической безопасности ФСБ РФ Сергей Алпатов. Он контролирует финансовые потоки внутри РФ, следящую даже за элитами службу оперативной информации, экономическую контрразведку. "Ближе всего к телу" находятся директор Федеральной службы охраны (ФСО) РФ Дмитрий Кочнев, прямой доступ к Путину, отвечающий за его личную безопасность и "информационную стерильность" вокруг него и Алексей Рубежной — глава Службы безопасности президента РФ (структурно входит в ФСО), непосредственно отвечающий за физическую охрану Путина.

Ранее "Телеграф" рассказывал о еще одной девушке, которую называют дочерью Путина. В отличие от других, она не строит карьеру в России и вообще изменила имя. Она живет в Париже и работает в галерее.