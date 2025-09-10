Насилие, домогательство Янковского и убийство жениха: куда пропала киевлянка и звезда советских фильмов 80-х Шевель

Шевель продолжает жить в России

Людмила Шевель – известная советская актриса украинского происхождения. Она прославилась игрой в картинах "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Яры", "Тепло студёной земли". Сегодня, 10 сентября, Людмиле исполняется 64 года. В последние годы Шевель не появляется в кино, как и актриса Ада Шереметьева.

"Телеграф" расскажет о карьере Шевель, в которых еще фильмах играла, а также как сложилась ее жизнь сейчас.

Что известно о Людмиле Шевель

Будущая актриса родилась в 1961 году в Киеве. С детства она занималась музыкой, в частности осваивала игру на бандуре в Киевском училище имени Глиера. Просмотрев фильм "Анна и Комендаторе", Людмила решила, что хочет стать актрисой. Однако родители настаивали на том, чтобы девушка училась в музыкальной консерватории. Так Шевель поступила в театральный вуз и обманула родных, что будет учиться в консерватории. Впоследствии Людмила призналась в своем выборе, и родители приняли ее решение.

В 1983 году Людмила окончила Киевский театральный институт имени Карпенко-Карого. В кино она дебютировала еще во время учебы — это была картина "Придут страсти-мордасти". Там она сыграла ученицу художественной школы. Также Людмила играла роли в лентах "Еще до войны", "Одиноким предоставляется общежитие", "Дублер начинает действовать", "Вечера на хуторе близ Диканьки".

Шевель в фильме "Придут страсти-мордасти", фото "Кинориум"

Шевель в ленте "Дублер начинает действовать", фото "Кинориум"

В 1984 году Шевель сыграла в драме "Тепло студёной земли", в которой говорится о работе в сложных погодных условиях Севера. Там ей досталась главная роль – Гали. В 1990 году актриса появилась в картине "Яры", где также получила главную роль — Екатерины Суворовой. В фильме описываются события коллективизации 30-х годов. Вскоре Людмила превратилась в проститутку в драме "Ночь грешников", которая проводит ночь с террористом.

Шевель в драме "Тепло студёной земли", фото "Кинориум"

Шевель в фильме "Яры", фото "Кинориум"

В 1994 году актрисе присвоили звание Заслуженной артистки РФ. В 2000-х она появлялась в сериалах "Убийственная сила-2", "Дом у большой реки", "Морские дьяволы-1", "Петр Первый. Завет".

Личная жизнь Людмилы Шевель

Первым мужем Шевель был помощник режиссера Александр Баландин. Они состояли в браке в течение 3 лет. Вторым избранником актрисы был бизнесмен Андрей, покоривший ее красивыми ухаживаниями. Пара поженилась, и вскоре у них родилась дочь Екатерина. После появления ребенка в семье отношения изменились. Андрей не участвовал в воспитании дочери и мог ударить супругу. Так актриса рассталась с бизнесменом.

В 90-х Шевель закрутила роман с офицером в отставке Андреем Титовым. Актриса забеременела от мужчины, и они планировали свадьбу. Вскоре Титова убил киллер, а Людмила потеряла ребенка. Актриса переживала депрессию, с которой ей помогли справиться родные.

Шевель в молодости, фото из сети

Также актриса рассказывала, что пережила домагательства актера Олега Янковского. Это произошло в 90-х на одном из кинофестивалей. Янковский предложил интим, но актриса отказалась. После этого актер рассказал всем, что их роман не сложился.

Я открыла дверь, а на пороге был Олег Янковский. Он попытался пройти, сказав: "Давай займемся любовью". Людмила Шевель

Олег Янковский, фото из сети

Где сейчас Людмила Шевель

В последние годы Шевель не играет в кино, но периодически дает интервью и участвует в программах на российском телевидении. Она молчит о войне на родине, начатой Россией. У Шевель есть квартира в Санкт-Петербурге, где, вероятно, она и проживает сейчас.

Шевель в последние годы, скриншот из российских медиа

