Моди снова дружит с Трампом после отправки военных в Беларусь: президенты США и Индии обсудили и Украину

Трамп и Моди снова друзья, при чем здесь Украина

Президент США Дональд Трамп заявил, что пообщался с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Глава Белого Дома стремится снизить напряженность между двумя крупными экономиками, возникшими из-за введения тарифов и закупки Нью-Дели российской нефти.

В своей соцсети Truth Social Трамп написал, что у него был отличный телефонный разговор с Моди. Премьер Индии поблагодарил главу США за усилия по прекращению войны России против Украины.

Только что у меня был прекрасный телефонный разговор с моим другом, премьер-министром Нарендрой Моди. Я поздравил его с днем ​​рождения! Он выполняет отличную работу. Нарендра: Спасибо за вашу поддержку в деле прекращения войны между Россией и Украиной Дональд Трамп

Моди ответил Трампу и упомянул Украину

Нарендра Моди в соцсети Х поблагодарил Трампа за поздравление. Он выразил поддержку усилий президента США по остановке войны России против Украины.

Благодарю Вас, друг мой, господин президент Трамп, за Ваш телефонный звонок и теплые поздравления с моим 75-летием. Как и Вы, я также полностью привержен делу выведения Всеобъемлющего и Глобального партнерства между Индией и США на новые высоты. Мы поддерживаем Ваши инициативы по мирному урегулированию конфликта в Украине Нарендра Моди

Что предшествовало

Сообщения Трампа и Моди появились на фоне возобновления торговых переговоров между двумя странами. Обе стороны характеризуют их как положительные после решения Трампа взимать 50% пошлины на экспорт из страны Южной Азии, принятое в августе. Тогда Белый Дом удвоил 25% ставку налога на импорт индийских товаров, чтобы наказать Нью-Дели за его постоянные закупки российских энергоносителей. Вырученные деньги Россия использует для финансирования своей войны против Украины.

Индия присоединилась к российско-белорусским военным учениям "Запад-2025"

Страна направила 65 военных, включая бойцов полка Кумаон (одно из сильнейших подразделений армии страны) на военные учения России и Беларуси "Запад-2025". В Нью-Дели заявили, что стремятся "еще больше укрепить оборонное сотрудничество и укрепить товарищеские отношения между Индией и Россией, тем самым укрепив дух сотрудничества и взаимное доверие".

Как сообщал "Телеграф", в начале августа в администрации Дональда Трампа впервые открыто обвинили Индию в том, что она финансирует российскую войну против Украины. Заместитель руководителя аппарата Белого дома и главный советник Трампа Стивен Миллер заявил, что Нью-Дели делает это путем закупки нефти у российского режима.