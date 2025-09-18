Дроны подожгли нефтезавод в России. Устроили "файер-шоу" за 1500 км от границы (фото и видео)

Поражена установка для переработки нефти

В четверг, 18 сентября, Россию атаковали дроны. В частности, под удар попал завод "Газпром нефтехим Салават" в российском Башкортостане, расположенный почти в 1500 км от российско-украинской границы.

Как сообщает Telegram-канал Exilenova+, по предварительным данным, поражена установка ЭЛОУ-АВТ-4. Это — электрообессоливающая установка атмосферно-вакуумная трубчатка, предназначенная для разделения сырой нефти на различные фракции, такие как бензин, керосин, дизельное топливо и мазут. Затем их используют для дальнейшей переработки или как готовые продукты.

Дым виден издалека

Россияне публикуют в сети кадры последствий атаки. На территории возник пожар, в небо взвивается черный дым.

Глава Башкортостана Радий Хабиров подтвердил атаку БПЛА на нефтехимический комплекс в Салавате, удаленный от украинской границы на 1400 км. Он заявил, что его атаковали два беспилотника.

Сработала пассивная и активная защита, охрана предприятия открывала огонь на поражение. Степень повреждений выясняем. Пока ликвидируем пожар, все службы на месте, — пишет российский чиновник

Дроны уже долетали до Башкортостана и атаковали этот НПЗ

В 2024 году 9 мая беспилотники уже атаковали нефтеперерабатывающий завод "Газпром нефтехим Салават". Это был первый случай, когда украинские "птички" залетели так далеко.

Что известно о "Газпром нефтехим Салават"

Это российская нефтехимическая компания, обладающая одним из крупнейших в России производственных комплексов нефтепереработки и нефтехимии. НА НПЗ осуществляется полный цикл переработки углеводородного сырья и производство 150 наименований продукции. Она используется по всей России и идет на экспорт.

"Газпром нефтехим Салават" включает три технологических завода — нефтеперерабатывающий, газохимический и завод "Мономер". Все предприятия расположены на одной производственной площадке в городе Салават.

Газпром нефтехим Салават

