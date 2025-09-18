Дрони підпалили нафтозавод у Росії. Влаштували "фаєр-шоу" за 1500 км від кордону (фото та відео)

Уражено установку для переробки нафти

У четвер, 18 вересня, Росію атакували дрони. Зокрема під удар потрапив завод "Газпром нефтехим Салават" у російському Башкортостані, розташований майже за 1500 км від російсько-українського кордону.

Як повідомляє Telegram-канал Exilenova+, за попередніми даними, уражено установку ЕЛОУ-АВТ-4. Це — електрознесолювальна установка атмосферно-вакуумна трубчатка, призначена для поділу сирої нафти на різні фракції, такі як бензин, гас, дизельне пальне та мазут. Потім їх використовують для подальшої переробки, чи як готові продукти.

Дим видно здалеку

Росіяни публікують у мережі кадри наслідків атаки. На території виникла пожежа, в небо здіймається чорний дим.

Глава Башкортостану Радій Хабіров підтвердив атаку БПЛА на нафтохімічний комплекс у Салаваті, що віддалений від українського кордону на 1400 км. Він заявив, що його атакували два безпілотники.

Спрацював пасивний та активний захист, охорона підприємства відкривала вогонь на поразку. Ступінь ушкоджень з'ясовуємо. Наразі ліквідуємо пожежу, всі служби на місці, — пише російський чиновник

Дрони вже долітали до Башкортостану та атакували цей НПЗ

У 2024 році 9 травня безпілотники вже атакували нафтопереробний завод "Газпром нефтехим Салават". Це був перший випадок, коли українські "пташки залетіли так далеко".

Що відомо про "Газпром нефтехим Салават"

Це російська нафтохімічна компанія, що має у власності один з найбільших у Росії виробничих комплексів нафтопереробки та нафтохімії. НА НПЗ здійснюється повний цикл переробки вуглеводневої сировини і виробництво 150 найменувань продукції. Вона використовується по всій РФ та йде на експорт.

"Газпром нефтехим Салават" включає три технологічних заводи — нафтопереробний, газохімічний і завод "Мономер". Всі підприємства розташовані на одному виробничому майданчику в місті Салават.

Газпром нефтехим Салават

