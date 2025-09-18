От единственного миротворца в команде Путина цинично избавились: что это может означать для Украины

Телеграф" анализирует, что означают кадровые изменения в верхушке Кремля для будущего российско-украинской войны.

В Москве произошел уникальный для путинской системы случай. Заместитель руководителя администрации Кремля и близкий советник главы РФ Дмитрий Козак покинул пост. Случилось это, очевидно, после разногласий в военных взглядах. Дело в том, что Козак оказался единственным чиновником из окружения Путина, выступившим против войны.

"Телеграф" рассказывает, может ли отставка давнего соратника Путина сигнализировать о готовности Кремля к длительной войне и какие кадровые перестановки происходят в российских силовых структурах.

Кто такой Козак и почему его отставка — лакмусовая бумажка в понимании планов Путина

Дмитрий Козак, бывший ближайший соратник Путина

Пресссекретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Дмитрий Козак, близкий союзник российского правителя Владимира Путина, подал в отставку с должности замглавы администрации президента. И объяснил официальную причину такого решения.

Цитата Пескова: "Дмитрий Козак подал в отставку с должности заместителя главы Администрации президента. Мы пока указ не публиковали, могу подтвердить, что он подал в отставку. По собственному желанию".

Дмитрий Козак был одним из ближайших советников главы РФ на протяжении многих лет. Он активно участвовал в переговорах по мирному урегулированию войны на Донбассе в 2014-2022 годах. Козак единственным выступил против войны в Украине в преддверии начала полномасштабного вторжения РФ. Когда 22 февраля 2022 года Путин объявлял о независимости ЛДНР, Козак выступил с предложением продолжать мирные переговоры и фактически являлся противником вторжения. Тогда Козак докладывал Путину, что достиг предварительного соглашения с Украиной об отказе от вступления в НАТО, но Путин не отказался от полномасштабной войны.

По данным Reuters, тогда Козак также предупреждал руководство России о том, что последствия вторжения в Украину будут сложными, а украинцы будут бороться. То есть, он не столько был против войны, а понимал, что она несет опасность самой России.

Недавно он также рекомендовал Путину остановиться и начать мирные переговоры. Об этом писало издание The New York Times со ссылкой на собственные источники.

Что означает утрата последнего миротворца

Институт изучения войны связывает увольнение близкого соратника российского правителя Дмитрия Козака с разногласиями во взглядах с Владимиром Путиным — Козак настаивал на переговорах с Украиной, а решение о его отставке ярко свидетельствует о желании правителя РФ в дальнейшем воевать с Украиной. Отставка Козака сигнализирует отказ Путина от компромиссов по Украине.

Аналитики ISW подчеркивают, что ситуация в российской политике действительно уникальна. Козак был единственным человеком в ближайшем окружении хозяина Кремля, открыто выступавшего против эскалации конфликта. Его отстранение от должности означает, что у администрации президента РФ не осталось ни одного влиятельного голоса в пользу мирного урегулирования.

Что означают кадровые перестановки для Украины

Вместе с отставкой Козака в России происходят масштабные кадровые изменения в судебной и прокурорской системах. Новым генпрокурором России должен стать Александр Гуцан, рекомендованный Советом Федерации Путиным. Генпрокурор Игорь Краснов подал заявку на вакантную должность председателя Верховного суда России.

Александр Гуцан (слева) и Игорь Краснов (справа)

Ранее Козак контролировал стратегию Кремля в Украине, а в 2022 году Путин передал эту ответственность Сергею Кириенко, главе Администрации президента РФ. Недавно Кириенко взял на себя управление политикой по делам Молдовы от Козака. Утрата единственного влиятельного сторонника мирных переговоров в окружении Путина однозначно указывает на то, что Кремль готовится к длительному противостоянию без компромиссов. Кроме того, это закрепит власти Кириенко в администрации Путина.

Назначение новых руководителей в судебной и прокурорской системах может свидетельствовать о намерении главы России еще больше централизовать контроль над силовыми структурами. Это может означать усиление репрессий внутри страны и безальтернативную позицию по отношению к Украине.

Впрочем, кадровые изменения в Кремле не обязательно означают кардинальное изменение политики. Возможно, Путин просто решил избавиться от потенциального источника оппозиции внутри собственной команды. По некоторой информации, Козака фактически отстранили от дел еще в начале полномасштабного вторжения, хотя на бумаге должность сохранили.

Ранее "Телеграф" также писал, кто добьет Россию, разделит ее территорию и заберет ядерное оружие. Эксперт Тарас Загородний считает, что Путина не спасет даже Трамп.