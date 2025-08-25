Совсем заврался: Лавров заявил, что "ничего не слышал" о ракетном ударе по Мукачево

Лавров заявил, что Россию не волнует то, что завод принадлежал американцам

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что якобы ничего не знает об ударе российских ракет по Мукачево, когда был разрушен завод американской компании Flex. Глава МИД РФ продолжает врать, что Россия якобы бьет только по "военным объектам".

Об этом Лавров заявил в интервью NBC News. Интервьюер спросила Лаврова, почему Россия атаковала завод американской компании, учитывая, что это не военный объект — она может это подтвердить, поскольку разговаривала с работниками этого предприятия. В ответ Лавров начал лгать, что Россия "не бьет по гражданским объектам".

Более того, когда журналистка повторила вопрос, Лавров заявил, что "некоторые люди очень наивны", а также осмелился предположить, что сама интервьюерка лжет. Это обвинение он подкрепил аргументом, что разведка России "обладает достоверной информацией" — то есть фактически подтвердил, что удар наносили целенаправленно.

При этом Лавров заявил, что Россию не волнует, что завод принадлежал американцам. Он добавил, что наличие "американского, венгерского или любого капитала в предприятии" для российской оккупационной армии ничего не означает — потому что на этих заводах, мол, ведется "создание убивающего нас оружия".

Правда, когда министра спросили уже конкретно — "Россия действительно целенаправленно нанесла удар по принадлежащему американцам предприятию" — ему пришлось спешно выкручиваться из ситуации, в которую Лавров сам себя загнал. Российскому министру пришлось заявить, что журналистка якобы "перекрутила" его слова, а все угрозы в адрес иностранного бизнеса были частью "риторического вопроса". Относительно атаки на завод в Мукачево — Лавров не моргнув глазом соврал, что "ничего не слышал" об этом.

"Я ничего не слышал об этом эпизоде. Если вы можете прислать мне ссылку на соответствующую информацию, я ее изучу", — добавил он.

Напомним, что утром 21 августа россияне нанесли ракетный удар по Украине. В частности два "Калибра" прилетели по Мукачево. Под обстрел попала территория завода американской компании Flex, производящей электронику для мировых брендов. В результате атаки вспыхнул масштабный пожар, были раненые среди работников. Всего из-за атаки на завод пострадало 23 человека.