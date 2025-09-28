В августе 2025 года Россия контролировала меньше территории Украины, чем в августе 2022 года

Российская пропаганда во все стороны заявляет, что победа Кремля якобы "неизбежна". Но на самом деле, как бы ни странно это звучало, в реальности войну сейчас выиграет именно Украина, а Россия не способна достичь поставленных перед собой ключевых целей.

Факты:

Россия не способна достичь своих целей: за три с половиной года войны достижения незначительны, а потери огромны

Черноморский флот РФ разгромлен, небо Украины россияне не контролируют

Украина давно могла бы победить, если бы не недостаточная поддержка: много украинской крови на руках нерешительных западных политиков

Об этом пишет издание Financial Times. Авторы напоминают, что 24 февраля 2022 весь мир ожидал, что Украине осталось несколько дней — президента Украины Владимира Зеленского даже предлагали эвакуировать.

Ответом стала легендарная фраза — "мне нужны боеприпасы, а не транспорт". Украинские войска совершили чудо: они не просто остановили наступление россиян. Они отбросили их от Киева, отогнав назад, за белорусскую границу. Это шокировало мир, но еще больший шок партнеры испытали летом 2022 года: после серии контрнаступлений Вооруженные силы Украины освободили Харьковскую и часть Херсонской области, выбив россиян из единственного захваченного ими областного центра — Херсона.

Успеха на земле нет

С того момента линия фронта почти не сдвинулась с места. Начиная с завершения Херсонской операции, ноября 2022 года, россияне захватили менее 1% территории Украины. В частности, в 2025 году ценой 300 тысяч жизней россияне захватили в Сумской области тонкую полоску приграничья и взяли под контроль некоторые территории в Донецкой области.

Издание подчеркивает: в августе 2025 года Россия контролировала меньше территории Украины, чем в августе 2022 года. Ситуация все больше напоминает Западный фронт времен Первой мировой войны, где генералы клали десятки тысяч солдат ради продвижения в несколько километров.

И здесь ситуация не на стороне РФ. Украина медленно отступает, нанося оккупантам безумные потери. Россия истощает себя дорогостоящими атаками, украинские тылы остаются крепкими, ни одного областного центра Украины (кроме оккупированных еще в 2014 году Донецка, Луганска, Симферополя и Севастополя) россияне не контролируют.

Успеха на море нет. В воздухе не лучше

Несмотря на то, что у Украины нет военно-морского флота, а РФ имела на море большое преимущество, Черноморский флот России был разгромлен. Это произошло благодаря тому, что Украина использовала ракеты и инновационные морские дроны. На дне оказались флагман флота ракетный крейсер "Москва" и многие другие корабли российского флота. Остатки корабельного состава ЧФ РФ вынуждены прятаться по отдаленным от театра боевых действий гаваням.

В воздухе ситуация не лучше. Россиянам не удалось установить контроль над небом Украины. Военно-воздушные силы РФ потеряли сотни самолетов и вертолетов, включая уничтожение нескольких самолетов ДРЛО, стратегического бомбардировщика и воздушного командного пункта. Россияне также лишились большинства стратегической авиации в результате спецоперации Службы безопасности Украины.

Нерешительность Запада

Политическая воля западных стран стала самым слабым местом в обороне Украины. Успехов в 2022 году в подавляющем большинстве ВСУ достигали своими силами. Реально весомые и массовые военные поставки открылись с начала 2023 года.

Однако Киеву все равно не предоставляют полный спектр современного дальнобойного вооружения. В то же время, Россия получает прямую военную помощь от КНДР и Ирана, а непрямую — от Китая. Северная Корея даже отправила наемников умирать в Курской области, чтобы помочь россиянам выбить оттуда украинские войска.

"Российская стратегия состоит в том, чтобы, распространяя пропаганду о неминуемой победе, сломить решительность американцев и европейцев, заставив их прекратить поддержку", — отмечает издание.

Украина побеждает

Таким образом, несмотря на вой российской пропаганды, в реальности побеждает Украина. Россия не достигла ни одной цели из поставленных:

Российский правитель Владимир Путин начал войну, чтобы показать миру — "украинской нации не существует". Он консолидировал украинцев, а весь мир узнал, что Украина — реальная страна с героическим народом, который готов сражаться за свободу.

Украина сохраняет независимость.

Память о вторжении РФ сделает невозможным возвращение Украины в "российскую орбиту", кто бы ни пришел к власти в Киеве.

Россия дискредитировала себя перед всем миром, хотя планировала "показать силу".

Украинская армия сейчас насчитывает около миллиона опытных ветеранов. Это самая большая и опытная военная сила в Европе. К тому же хорошо вооружена и высокотехнологична. Все потуги РФ "демилитаризировать" Украину провалились.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил о возможности восстановления Украины в границах 1991 года и даже продвижении на восток. Это уже вызвало эпическую истерику у российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.