Дочь Путина изобретает молодильные яблочки для Кощея: на какие тайные проекты продления жизни Россия выделила миллиарды

Операция "150 лет": как дочь Путина возглавила секретный проект Кремля по продлению жизни диктатора

Прокремлевские каналы отреагировали на тревожную для российской власти аналитическую статью о демографической ситуации в России и прогноз на ближайшие 15 лет. По данным источников, знакомых с содержанием документа, прогнозы оказались крайне тревожными. Также появляются сообщения о том, что старшая дочь президента РФ Мария Воронцова получает руководство проектами в сфере долголетия.

"Телеграф" собрал информацию о том, какие именно проекты о продлении жизни получают рекордное финансирование из российского бюджета, что известно о Марии Воронцовой и удастся ли главе России задержаться на этой планете подольше.

"Молодильная клубника" и кровь из рогов: как Путин ищет рецепт вечной жизни

За 2021-2023 годы Российский научный фонд профинансировал 34 научных проекта, которые связаны с исследованием старения. В 2024 году объем грантовых программ фонда составил 40 миллиардов рублей (около 470 миллионов долларов), а в 2025 – фонд поддержал еще пять медицинских исследований, в которых слово "старение" является ключевым. Все это свидетельствует о повышенном интересе Путина к этой теме.

Поиск связей между изменениями в мозгу и глазах с развитием болезни Альцгеймера, роли механизмов врожденного иммунитета и патологическом старении, влияние стресса на клетки в состоянии старения – это все темы исследований, гранты на которые выдает фонд, значительно увеличивший размер проектов с 2020 года.

Проект Российского научного фонда об Альцгеймере

В 2024 году Путин объявил о запуске национального проекта "Новые технологии сохранения здоровья". До 2030 года в его рамках планируют "сохранить 175 тысяч жизней", сосредоточившись на технологиях противодействия старению, профилактической медицине, нейротехнологиях, биопечати органов и методиках оценки биологического возраста. Идейным вдохновителем этого проекта стал Михаил Ковальчук — близкий друг президента, которому исполнилось 79 лет и который активно продвигает концепцию "генома россиянина" и идеи радикального продления жизни.

О своем персональном долголетии беспокоится и сам Путин, судя по слитому разговору с лидером Китая Си Цзиньпином – они обсуждали то, каким образом современная медицина может продлить их жизнь.

Раньше люди редко доживали до 70 лет, но сегодня в 70 лет ты все еще ребенок. Си Цзипин

С развитием биотехнологий человеческие органы можно будет непрерывно пересаживать, и люди смогут жить во все младших телах и даже достигать бессмертия. Владимир Путин

По прогнозам, в этом столетии есть шанс дожить до 150 лет. Си Цзипин

Вскоре после визита в Пекин Путин посетил научный комплекс "Сириус" в Краснодарском крае, где ему продемонстрировали "молодильную клубнику". Ученый, с которым общался президент РФ, заявил, что им удалось повысить содержание квартецина в клубнике в 12 раз.

Квартецин – природный антиоксидантный флавоноид, который содержится во многих фруктах и овощах. Используется для профилактики и лечения язвы желудка, укрепления сосудов и профилактики сердечных заболеваний.

И это – не единственный нетрадиционный способ продления жизни, которым интересуется лидер РФ. Издание "Проект" сообщал, что Путин увлекся пантовыми ваннами, для которых используется настой из крови молодых рогов маралов (ред. – алтайский олень), который добывается крайне болезненным для животных методом – специальной пилкой рога срезают с головы животного, которого крепко удерживают.

Но, очевидно, "народных" методов продления жизни Путину стало недостаточно. Мало того, что он не только омолаживает свою внешность уколами ботокса, так ещё и делает специальные гормональные уколы. Его блеклый и уставший внешний вид на встрече с Дональдом Трампом на Аляске привлек внимание соцсетей.

Врач, медик и генетик: чем занимается старшая дочь Путина

Мария Воронцова родилась 28 апреля 1985 года в Ленинграде и построила карьеру в сфере медицины и науки. Она работает в Национальном медицинском исследовательском центре эндокринологии Министерства здравоохранения РФ и активно занимается научными проектами в области генетики.

Мария Воронцова, дочь президента РФ Владимира Путина

Также дочь Путина входит в правление Московского общества медицинских генетиков. Воронцова является куратором государственной программы по развитию генетических исследований в России, на которую было выделено 127 млрд рублей.

В 2022 году Марию Воронцову внесли в санкционные списки США, Европейского Союза, Великобритании, Канады, Австралии и Японии из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Дочь Путина Воронцова, которую в российских медиа представляют экспертом по генетике

Сам Путин ни разу публично не признал ни Воронцову, ни ее младшую сестру Катерину Тихонову своими дочерьми. В 2019 году в ответ на вопрос журналистов о бизнесах и заработках девушек, российский президент назвал своих дочерей: "одна женщина, другая…".

Вместе с тем он не отрицал эту информацию. Во время одного из интервью в 2020 году он отказался раскрывать детали о личностях своих дочерей, однако заметил, что те занимаются наукой. Младшая дочь Путина, Екатерина Тихонова, увлекается акробатическим рок-н-роллом, но работает на механико-математическом факультете МГУ. Также он выразил надежду на то, что в детстве именно он был авторитетом для детей.

Младшая дочь Путина, Екатерина Тихонова

Однако с началом российского полномасштабного вторжения дочери российского президента стали значительно более заметными в медийном пространстве – давали интервью (правда, о родстве с Путиным не объявляли), выступали на экономических и научных форумах. Предполагают, что одна из наследниц Путина может получить от отца и президентское кресло.

Миллиардные проекты: сколько денег из российского бюджета идет на проекты Воронцовой-Путиной

В 2025 году Мария Воронцова стала участницей сразу нескольких резонансных проектов в сфере науки и технологий. Она выиграла грант Российского научного фонда на 30 миллионов рублей для финансирования исследования "Регуляция процессов обновления клеток в организме, фундаментальной основы длительного сохранения функциональной активности органов и тканей, здоровья и активного долголетия человека".

Проект дочери Путина Марии Воронцовой в Российском научном фонде

Цель работы – изучить механизмы долголетия и восстановления функциональной активности органов. В то же время научное сообщество поставило под сомнение ее победу: по данным российских источников, индекс Хирша Воронцовой составляет около 5, тогда как у большинства других победителей конкурса этот показатель достигает 30-60. Это породило подозрения, что грант она получила не столько благодаря научным достижениям, сколько из-за своего статуса.

Индекс Хирша (h-индекс) — это метрика, которая показывает, насколько продуктивным и влиятельным является ученый или научное учреждение. Он основывается на сочетании количества научных публикаций и частоты их цитирования другими исследователями. Чем выше индекс Хирша, тем стабильнее и шире влияние ученого в академической среде. Он особенно важен для оценки карьерных достижений, получения грантов и научного статуса.

На Петербургском международном экономическом форуме 2025 года Воронцова модерировала сессию "Неоэтика в эпоху нейротехнологий", где обсуждалась интеграция технологий в повседневную жизнь – от доступа к "ландшафту нервной системы" (мыслей, эмоций, страхов) до возможностей расширения человеческих способностей.

Она подчеркивала потенциал таких разработок, но признала и высокие этические риски. В сети уже появились предположения, что Воронцова может выполнять роль неофициального советника Путина по вопросам генной инженерии и нейротехнологий.

Мария Воронцова, старшая дочь Владимира Путина

Отдельное внимание она уделяет генетическим исследованиям. Воронцова является одним из ключевых кураторов государственной программы по генетике, на которую Кремль выделяет миллиарды долларов.

По данным Минфина США, она фактически управляет несколькими многомиллиардными проектами в сфере биотехнологий, медицины и продления жизни.

Предел для жизни: почему человеческое тело не сможет жить дольше 120 лет?

Елена Товажнянская, профессор и заведующая отделом нейрокогнитивных и сосудистых заболеваний головного мозга Института геронтологии им. Чеботарева НАМН Украины, в интервью "Телеграфу" объяснила, что разговоры о жизни до 150 лет сейчас выглядят нереалистичными. По ее словам, в диалоге Путина и Си Цзиньпина речь шла о пересадке органов и новейших биотехнологиях, однако в этом направлении существуют ограничения.

Есть органы, пересадка которых еще почти невозможна. Это аорта, головной мозг и т.д. Однако просто пересадить пожилому человеку орган от молодого — еще далеко не все. В организме с возрастом идут процессы, которые трудно остановить и тем более повернуть назад. Даже при отсутствии хронических заболеваний сопротивляемость к повреждениям и иммунные свойства организма снижаются, что делает человека уязвимым Елена Товажнянская

Профессор Елена Товажнянская / Medical Hub Odrex

Она подчеркнула, что главной преградой остается не только старение клеток, которые не могут делиться бесконечно, но и развитие возрастных болезней, большинство из которых современная медицина до сих пор не способна вылечить.

"Сегодня реалистичной является возможность продлить жизнь человека до 100–120 лет. Но при условии здорового образа жизни, эффективной профилактики заболеваний и качественной медицинской помощи. Вероятно, когда-то ученые найдут решение продления жизни дольше 120 лет, но на это уйдут годы и много исследований, не все из которых будут успешными", — подчеркнула ученая.

При этом, по ее словам, важно не только увеличить продолжительность жизни, но и обеспечить ее качество: чтобы человек даже в пожилом возрасте оставался активным, когнитивно и психически способным.

"Если вернуться к высказываниям Путина, то здесь можно делать много предположений, что именно имелось в виду. Но маловероятно, что речь шла о современной медицине и реальных научных исследованиях", — подытожила Товажнянская.

