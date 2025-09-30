Россияне придумали циничное оправдание удара по Днепру: что заявляют пропагандисты

В результате удара по Днепру пострадали медицинские и учебные заведения

Во вторник, 30 сентября, в Днепре раздавались многочисленные взрывы. Предварительно известно, что россияне атаковали город ударными беспилотниками. Российские СМИ начали распространять циничное оправдание удара по Днепру.

Одним из первых объяснение, находящее за гранью добра и зла, распространило пропагандистское медиа Russia Today, которым руководит Маргарита Симоньян.

Так называемые журналисты опубликовали видео последствий атаки и прокомментировали кадры горящего дома так: "Удар ВС РФ, предположительно, пришёлся по одному из мошеннических кол-центров в Днепропетровске".

Тем временем, число пострадавших в Днепре увеличилось до 28. Среди них 10-летний мальчик и девочка, которой 17. Госпитализированы 12 человек. Рядом с ними врачи, оказывающие всю необходимую помощь.

В городе 20 жилых домов повреждены в результате атаки россиян.

"Кроме медцентра и стоматологии, из-за удара РФ ущерб нанесен также музею, одному из лицеев города и корпусам вуза. В больницах наши медики заботятся о пострадавших", — написал мэр Борис Филатов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ночь на 28 сентября оккупанты устроили массированный обстрел Украины. Тогда от взрывов содрогнулись Киев, Одесщина и Запорожье.