Росіяни вигадали цинічне виправдання удару по Дніпру: що заявляють пропагандисти

Внаслідок удару по Дніпру постраждали медичні та навчальні заклади

У вівторок, 30 вересня, у Дніпрі лунали численні вибухи. Попередньо відомо, що росіяни атакували місто ударними безпілотниками. Російські ЗМІ почали розповсюджувати цинічне виправдання удару по Дніпру.

Одним із перших пояснення, яке перебуває за межею добра і зла, поширило пропагандистське медіа Russia Today, яким керує Маргарита Сімоньян.

Так звані журналісти опублікували відео наслідків атаки та прокоментували кадри будинку, що горить, так: "Удар ЗС РФ, імовірно, припав по одному з шахрайських кол-центрів у Дніпропетровську".

Тим часом кількість постраждалих у Дніпрі збільшилася до 28. Серед них 10-річний хлопчик і дівчинка, якій 17. Госпіталізовано 12 осіб. Поруч із ними лікарі, які надають усю необхідну допомогу.

У місті 20 житлових будинків пошкоджено внаслідок атаки росіян.

"Крім медичного центру та стоматології, через удар РФ збитків зазнали також музей, один з ліцеїв міста та корпуси вишу. У лікарнях наші медики опікуються постраждалими", — написав мер Борис Філатов.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в ніч проти 28 вересня окупанти влаштували масований обстріл України. Тоді від вибухів здригнулися Київ, Одещина та Запоріжжя.