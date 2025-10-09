Виновата Украина? Путин назвал причину крушения пассажирского самолета в Казахстане

Борт сильно отклонился от курса

Глава России Владимир Путин назвал причину авиакатастрофы самолета AZAL, разбившегося в декабре в Казахстане. Он обвинил в трагедии Украину.

Что нужно знать:

Самолет разбился у Каспийского моря 25 декабря 2024 года

В результате авиатрощи погибли 38 человек

Путин подтвердил "работу" российской ПВО у самолета

Как отметил Путин, главная причина авиатрощи – украинский беспилотник. Глава Кремля впервые официально обвинил Украину в этой аварии. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил главу Кремля за подробную информацию о причинах крушения самолёта AZAL, назвал данные обширными.

Более того, он уверяет, что система ПВО России выпустила две ракеты, но они "разорвались рядом" с самолетом AZAL. А вот его авиатрощу якобы вызвали именно "украинские" дроны.

Что сказал Путин:

Россия в день трагедии с самолетом AZAL вела три "украинских беспилотника", пересекшие границу РФ.

Россия, согласно договоренностям, оказывает всяческое содействие следствию в связи с крушением самолета Азербайджана.

Две ракеты, выпущенные системой ПВО России, взорвались в нескольких метрах от самолета.

Авиатроща в Казахстане: что произошло

25 декабря 2024 пассажирский самолет Embraer, рейс J2-8243, разбился вблизи города Актау в Казахстане. Embraer летел из столицы Азербайджана Баку в Грозный на юге Чечни. Он отклонился от курса на сотни километров над Каспийским морем. Борт упал на противоположном берегу Каспия. Погибли 38 из 67 человек, находившихся на борту самолета.

Самолет AZAL упал в Казахстане

Позже Reuters написал, что этот самолет был сбит российской системой противовоздушной обороны "Панцирь-С". Эту же информацию подтвердили и в ГУР, подчеркнув, что российская ракета ПВО подбила самолет.

