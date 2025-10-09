Винна Україна? Путін назвав причину катастрофи пасажирського літака в Казахстані

Борт сильно відхилився від курсу

Очільник Росії Володимир Путін назвав причину авіакатастрофи літака AZAL, який розбився у грудні у Казахстані. Він звинуватив у трагедії Україну.

Що треба знати:

Літак розбився біля Каспійського моря 25 грудня 2024 року

Внаслідок авіатрощі загинуло 38 людей

Путін підтвердив "роботу" російської ППО біля літака

Як зазначив Путін, головна причина авіатрощі — український безпілотник. Голова Кремля вперше офіційно звинуватив Україну в цій аварії. Президент Азербайджану Ільхам Алієв подякував главі Кремля за детальну інформацію про причини аварії літака AZAL, назвав дані обширними.

Ба більше, він запевняє, що система ППО Росії випустила дві ракети, але вони "розірвались поряд" з літаком AZAL. А от його авіатрощу нібито викликали саме "українські" дрони.

Що сказав Путін:

Росія в день трагедії з літаком AZAL вела три "українські безпілотники", які перетнули кордон РФ.

Росія, згідно з домовленостями, надає всіляке сприяння слідству у зв'язку з катастрофою літака Азербайджану.

Дві ракети, випущені системою ППО Росії, вибухнули за кілька метрів від літака.

Авіатроща в Казахстані: що сталось

25 грудня 2024 року пасажирський літак Embraer, рейс J2-8243, розбився поблизу міста Актау в Казахстані. Embraer летів зі столиці Азербайджану Баку до Грозного, що на півдні Чечні. Він відхилився від курсу на сотні кілометрів над Каспійським морем. Борт упав на протилежному березі Каспію. Загинули 38 з 67 людей, які перебували на борту літака.

Літак AZAL впав в Казахстані

Пізніше Reuters написав, що цей літак був збитий російською системою протиповітряної оборони "Панцир-С". Цю ж інформацію підтвердили й в ГУР, наголосивши, що російська ракета ППО підбила літак.

