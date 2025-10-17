Бросила его ради Путина? Что известно о бывшем женихе Кабаевой, за которым охотятся спецслужбы

Кабаева жила вместе с мужчиной и готовилась к их свадьбе

Известная спортсменка Алина Кабаева, которая нарвалась на критику от россиян, до романа с президентом РФ Владимиром Путиным, собиралась замуж за капитана милиции Давида Муселиани. Мужчина был старше гимнастки на 15 лет.

Что стоит знать:

"Телеграф" решил узнать, как выглядит бывший возлюбленный Алины Кабаевой. Мы узнали о нем некоторые подробности.

Известная российская гимнастка Алина Кабаева в начале 2000-х закрутила роман с грузином Давидом Муселиани. Познакомились они, когда спортсменке было всего 19 лет, на вечеринке через общих друзей.

В юности Давид также увлекался спортом, но о достижениях Алины в гимнастике на тот момент ничего не знал. Между ними сразу завязались романтические отношения, хотя мужчина был старше ее на 15 лет и занимал должность капитана милиции.

Давид сопровождал Алину на Олимпиаду в Греции, а после возвращения они начали жить вместе в Москве и готовиться к свадьбе. О предстоящем событии гимнастка впервые публично рассказала в 2004 году, однако до ЗАГСа пара так и не дошла.

В 2006 году Давид и Алина расстались. По слухам, причиной стал интерес капитана милиции к актрисе Анне Горшковой, известной по сериалу "Бедная Настя". Однако ходили и другие версии, в частности о том, что Кабаева увлеклась президентом России Владимиром Путиным.

Первые слухи о возможном романе с диктатором появились именно в 2006 году, хотя впервые они встретились еще в 2001 году на одном из мероприятий.

В апреле 2008 года газета "Московский корреспондент" сообщила о помолвке Кабаевой с Путиным, но информацию быстро опровергли, а издание вскоре закрыли. С тех пор, личную жизнь Кабаева всячески скрывала от публики.

Что касается Давида Муселиани, то после расставания с Кабаевой он ушел из правоохранительных органов и занялся бизнесом: сдавал недвижимость в Москве и открыл собственный магазин.

Однако в 2022 году, как сообщало издание Daily Mail, бывшего возлюбленного гимнастки разыскивали российские спецслужбы. Следственный комитет РФ обвинил Давида Муселиани в хищении государственных средств, связанных с диверсиями в арктических портах, и мужчина находится в международном розыске в России. В случае экстрадиции в Москву ему грозит до пяти лет лишения свободы.

