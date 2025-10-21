Российские самолеты экстренно покидают Москву: что известно и почему это должно насторожить

В небе над Россией снова активность. Пользователи связывают это с движениями перед массированными ударами.

Пользователи соцсетей сообщают об удивительной активности самолетов, якобы связанных с силовыми структурами РФ. По их словам, ряд правительственных и силовых бортов покинули Москву в направлении восточных регионов страны.

Что нужно знать

В соцсетях появились сообщения о массовых перелетах российских самолетов, связанных с силовыми структурами РФ

Мониторинговые группы отмечают, что подобная активность наблюдалась перед массированными обстрелами Украины

Местные власти в западных областях Украины призывают граждан не игнорировать сигналы тревоги и быть готовы

Первым об этом заявил пророссийский блогер Антон Гура, опубликовавший данные с трекеров полетов. "Готовимся к взаимному "баху"?", — написал он.

Изображение, которое Гура предоставил в подтверждение своих слов

Также в соцсетях и мониторинговых каналах сообщают о массовых перелетах российских самолетов между различными аэродромами — так называемом "перегонке по кругу".

Мониторы предполагают, что российские военные могут готовиться к очередному массированному ракетному удару по Украине, ведь подобная активность уже наблюдалась перед предыдущими атаками. В последние дни украинские мониторинговые группы неоднократно предупреждали об угрозе массированных ударов для центральных и западных областей Украины.

В частности, мэр Ивано-Франковска, Руслан Марцинкив 21 октября в очередной раз отметил, что в ближайшее время пренебрегать походом в укрытие не стоит.

Справка: Антон Гура — кандидат на выборах в Киевсовет 8 созыва, блогер. Ранее его неоднократно ловили на пророссийских нарративах, блогер также распространял фейки о мобилизации. Он также известен как антивакцинатор.

