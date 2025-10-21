Російські літаки екстрено залишають Москву: що відомо і чому це має насторожити

У небі над Росією знову активність. Користувачі вже пов'язують це з рухами перед масованими ударами.

Користувачі соцмереж повідомляють про дивну активність літаків, начебто пов’язаних із силовими структурами РФ. За їхніми словами, низка урядових та силових бортів залишила Москву в напрямку східних регіонів країни.

Що потрібно знати

У соцмережах з’явилися повідомлення про масові перельоти російських літаків, пов’язаних із силовими структурами РФ

Моніторингові групи зазначають, що подібна активність спостерігалася перед масованими обстрілами України

Місцева влада в західних областях України закликає громадян не ігнорувати сигнали тривоги та бути напоготові

Першим про це заявив проросійський блогер Антон Гура, який опублікував дані з трекерів польотів. "Готуємось до взаємного "баха"?", — написав він.

Зображення, яке Гура надав в підтвердження своїх слів

Також соцмережах і моніторингових каналах повідомляють про масові перельоти російських літаків між різними аеродромами — так зване "переганяння по колу".

Монітори припускають, що російські військові можуть готуватися до чергового масованого ракетного удару по Україні, адже подібна активність уже спостерігалася перед попередніми атаками. За останні дні українські моніторингові групи неодноразово попереджали про загрозу масованих ударів для центральних і західних областей України.

Зокрема мер Івано-Франківська, Руслан Марцинків 21 жовтня вкотре наголосив на тому, що найближчим часом нехтувати походом в укриття не варто.

Довідково: Антон Гура — кандидат на виборах до Київради 8 скликання, блогер. Раніше його неодноразово заскочували на проросійських наративах, блогер також розповсюджував фейки про мобілізацію. Він також відомий як антивакцинатор.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія постійно завдає ударів по енергетичній структурі України. Найгірша ситуація на Чернігівщині, в цій області вже понад тиждень тривають відключення світла.