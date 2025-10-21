У Путина дерзко отказались прекращать боевые действия в Украине: какую причину придумали на этот раз

Россия цинично отказывается прекращать войну против Украины

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ против немедленного прекращения огня в Украине по линии боевого столкновения. Такое предложение президента США Дональда Трампа поддержали Киев и европейские лидеры в совместном заявлении.

Что нужно знать:

Президент Украины и европейские лидеры в совместном обращении заявили, что Киев готов остановиться на линии боевого столкновения

Лавров заявил, что Россия не соглашается на такой вариант

Глава МИД РФ добавил, что Путин и Трамп на Аляске якобы договаривались о другом

Слова Лаврова об отказе от перемирия, которые он произнес в беседе с журналистами по итогам переговоров с главой МИД Эфиопии, цитируют росСМИ. Чтобы оправдать отказ России прекратить войну против Украины, Лавров повторил лживый и циничный тезис российской пропаганды, якобы в Украине у власти "нацисты". Также он упомянул договоренности, достигнутые между главой России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в ходе летней встречи на Аляске.

Призывы о перемирии прямо сейчас, без устранения причин украинского конфликта, противоречат тому, о чем договорились Путин и Трамп на Аляске, — заявил Лавров

Украина готова прекратить боевые действия по текущей линии столкновения — что известно

Во вторник, 21 октября, президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры обнародовали совместное заявление, в котором говорится, что они решительно поддерживают позицию Трампа немедленно прекратить боевые действия. Текущая линия столкновения должна стать отправной точкой для переговоров, отмечается в заявлении.

Тактика затягивания со стороны России неоднократно демонстрировала, что именно Украина является единственной стороной, которая действительно стремится к миру. В то же время Путин и дальше выбирает насилие и разрушение.

Поэтому мы четко заявляем: Украина должна быть в максимально сильной позиции — до, во время и после прекращения огня. Мы должны усиливать давление на российскую экономику и оборонную промышленность, пока Путин не будет готов к миру. Мы разрабатываем меры, чтобы использовать полную стоимость замороженных суверенных активов России, чтобы у Украины были необходимые ресурсы, — говорится в совместном заявлении

Как сообщал "Телеграф", ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщение Дональда Трампа, в котором тот заявил, что и Украина и Россия "должны остановиться там, где находятся сейчас". Зеленский сказал, что согласен с Трампом по вопросу, что войну нужно остановить, но есть важный момент.