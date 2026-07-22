"Драпатый искренне нас ненавидит". В России ноют из-за нового главкома ВСУ

Впервые он испугал россиян еще в 2014 году

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В России обеспокоены новым главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым. Президент Украины Владимир Зеленский 21 июля уволил Александра Сырского с должности главкома и анонсировал назначение Драпатого на этот пост.

Российские пропагандисты и обычные граждане очень отрицательно для РФ оценивают назначение Драпатого главой ВСУ. Сразу вспомнили, что именно он возглавил прорыв бронетехники через баррикады боевиков в Мариуполе в 2014 году.

Также россияне пишут, что Драпатый "нас искренне ненавидит". Также негативный момент для России видят в том, что Драпатый молодой (в ноябре ему исполнится 44 года).

"И эту войну он начал комбатом. Это для нас плохо. Генерал, выдвинувшийся на войне и понимающий ее, очень сложный противник", — пишет пророссийский блогер и пропагандист украинского происхождения Юрий Подоляка.

Некоторые напоминают, что именно Драпатый выбросил россиян из Купянска, который был "почти взят". Также сожалеют, что Сырский ушел в отставку, потому что он "все-таки россиянин и семья в России".

"Ой чувствую, будем плакать от Драпатого", — пишет один из комментаторов.

Отдельно много комментариев посвящены тому, что именно украинцы своими протестами побудили Зеленского заменить главнокомандующего, что вызывает у россиян зависть.

"А теперь представьте такое в России", — пишут они.

Как ранее рассказывал "Телеграф", Сырский объявил, что покидает пост главкома и подвел итоги своей работы. Он также поделился планами на будущее.