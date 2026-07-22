"Драпатий щиро нас ненавидить". У Росії ниють через нового головкома ЗСУ

Вперше він налякав росіян ще у 2014 році

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В Росії занепокоєні з приводу нового Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Президент України Володимир Зеленський 21 липня звільнив Олександра Сирського з посади головкома та анонсував призначення Драпатого на цю посаду.

Російські пропагандисти та звичайні громадяни дуже негативно для РФ оцінюють призначення Драпатого главою ЗСУ. Одразу пригадали, що саме він очолив прорив бронетехніки крізь барикади бойовиків у Маріуполі у 2014 році.

Також росіяни пишуть, що Драпатий "нас щиро ненавидить". Також негативний момент для Росії бачать у тому, що Драпатий молодий (у листопаді йому має виповнитися 44 роки).

"І цю війну він почав комбатом. Це для нас погано. Генерал, який висунувся на війні та розуміє її, дуже складний противник", — пише проросійський блогер і пропагандист українського походження Юрій Подоляка.

Дехто нагадує, що саме Драпатий викинув росіян з Куп'янська, який було "майже взято". Також шкодують, що Сирський пішов у відставку, бо він "все ж росіянин і родина у Росії".

"Ой відчуваю, будемо плакати від Драпатого", — пише один коментаторів.

Окремо багато коментарів присвячені тому, що саме українці своїми протестами спонукали Зеленського замінити головнокомандувача, це викликає у росіян заздрість.

"А тепер уявіть таке у Росії", — пишуть вони.

Як раніше розповідав "Телеграф", Сирський оголосив, що залишає посаду головкома та підбив підсумки своєї роботи. Він також поділився планами на майбутнє.