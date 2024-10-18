Россия может устроить провокацию против Беларуси, в ЦПД предупредили о тяжелых последствиях

Могут пострадать гражданские

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко предупредил, что россияне могут устроить провокацию против Беларуси. Есть некоторые признаки, что они могут готовить такой шаг.

В частности, Андрей Коваленко указал на то, что российские беспилотники во время атак на Украину регулярно залетают на территорию Беларуси. За ночь на 18 октября туда залетело 7 дронов РФ.

"За сентябрь таких было 30, был зафиксирован ранее даже удар БПЛА шахед вблизи Мозыря, где есть НПЗ. Все идет к тому, что Россия таки совершит провокацию против Беларуси, в результате которой могут пострадать как гражданские, так и сам НПЗ. И это сознательные действия россиян", — написал Коваленко в своем Telegram-канале.

Напомним, по данным белорусского оппозиционного мониторингового канала "Белорусский Гаюн", в ночь на 18 октября несколько беспилотников, которые россияне запустили против Украины, залетели в Беларусь. Два дрона прошли через белорусскую территорию над поселком Комарин и якобы вернулись в Украину через Чернобыльскую зону отчуждения. Еще один беспилотник залетел на территорию Любеча, Воздушные силы Беларуси подняли из "Барановичей" по меньшей мере один истребитель, начавший гоняться за ним.

Как сообщал "Телеграф", самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на мирных переговорах Украины и России обязательно должны присутствовать белорусы. Аргументировал тем, что это будет оказывать прямое влияние на интересы Беларуси.