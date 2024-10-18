Росія може влаштувати провокацію проти Білорусі, у ЦПД попередили про важкі наслідки

Можуть постраждати цивільні

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко попередив, що росіяни можуть влаштувати провокацію проти Білорусі. Є певні ознаки, що вони можуть готувати такий крок.

Зокрема Андрій Коваленко вказав на то, що російські безпілотники під час атак на Україну регулярно залітають на територію Білорусі. За ніч на 18 жовтня туди залетіло 7 дронів РФ.

"За вересень таких було 30, був зафіксований раніше навіть удар БПЛА шахед поблизу Мозиря, де є НПЗ. Все йде до того, що Росія таки здійснить провокацію проти Білорусі, внаслідок якої можуть постраждати як цивільні, так і сам НПЗ. І це свідомі дії росіян", — написав Коваленко у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, за даними білоруського опозиційного моніторингового каналу "Беларускі Гаюн", в ніч на 18 жовтня кілька безпілотників, які росіяни запустили проти України, залетіли до Білорусі. Два дрони пройшли через білоруську територію над селищем Комарин та нібито повернулися в Україну через Чорнобильську зону відчудження. Ще один безпілотник залетів на територію Любеча, Повітряні сили Білорусі підняли з "Барановичів" щонайменше один винищувач, який почав ганятися за ним.

Як повідомляв "Телеграф", самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що на мирних переговорах України та Росії обов’язково мають бути присутні білоруси. Аргументував тим, що це нібито матиме прямий вплив на інтереси Білорусі.