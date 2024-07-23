Байден делегировал часть своих полномочий: кто теперь отвечает за поддержку Украины

Речь идет именно о законе "О восстановлении экономического благосостояния и создании новых возможностей для украинцев"

Действующий президент Соединенных Штатов Америки (СШАА) Джо Байден делегировал часть своих полномочий по поддержке Украины руководителям Минфина и Госдепартамента.

Теперь определенные вопросы по нашему государству будут решать госсекретарь США Энтони Блинкен и министр финансов Джанет Йеллен. Об этом свидетельствует заявление Белого дома.

В заявлении уточняется, что речь идет именно о законе "О восстановлении экономического благосостояния и создании новых возможностей для украинцев". Он, в частности, касается возможности конфискации замороженных российских активов в пользу Украины.

Ранее в Белом доме отметили, что Байден не намерен досрочно сложить полномочия после того, как решил не принимать участия в выборах 2024 года. Кроме того, 23 июля, Джо Байден вернется в стандартный режим работы после того, как находился на самоизоляции из-за заражения коронавирусом.

Напомним, у американского президента подтвердили коронавирус в прошлую среду. У него были легкие симптомы. Байден отправился на самоизоляцию домой в Делавере. Но свои обязанности он выполнял в полном объеме.

Ранее "Телеграф" сообщил, что Байден принял решение не участвовать в президентских выборах в 2024 году.