Байден делегував частину своїх повноважень: хто тепер відповідає за підтримку України

Йдеться саме про закон "Про відновлення економічного добробуту та створення нових можливостей для українців"

Чинний президент Сполучених Штатів Америки (СШАА) Джо Байден делегував частину своїх повноваження щодо підтримки України керівникам Мінфіну і Держдепартаменту.

Тепер певні питання щодо нашої держави будуть вирішувати держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр фінансів Джанет Єллен. Про це свідчить відповідна заява Білого дому.

В заяві уточнюється, що мова йде саме про закон "Про відновлення економічного добробуту та створення нових можливостей для українців". Він, зокрема, стосується й можливості конфіскації заморожених російських активів на користь України.

Раніше у Білому домі зауважили, що Байден не має наміру достроково скласти повноваження після того, як вирішив не брати участі у виборах 2024 року. Окрім того, 23 липня, Джо Байден повернеться до стандартного режиму роботи після того, як перебував на самоізоляції через зараження коронавірусом.

Нагадаємо, у американського президента підтвердили коронавірус минулої середи. Він мав легкі симптоми. Байден вирушив на самоізоляцію додому у Делавер. Але свої обов'язки виконував у повному обсязі.

Раніше "Телеграф" повідомив, що Байден ухвалив рішення не брати участі у президентських виборах у 2024 році.