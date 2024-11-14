У Трампа готовят масштабные увольнения в Пентагоне: кто под прицелом

Пока неясно, одобрит ли сам Трамп эти предложения

Члены переходной команды новоизбранного президента США Дональда Трампа составляют список военных офицеров, подлежащих увольнению из Пентагона. Это станет беспрецедентной перестановкой.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на анонимные источники, осведомленные в ситуации. Они отметили, что пока неясно, одобрит ли сам Трамп этот план, хотя в прошлом он активно выступал против критиковавших его руководителей обороны.

Второй источник сообщил, что новая администрация, скорее всего, сосредоточит внимание на американских военных офицерах, которые, как считается, связаны с Марком Милли, бывшим председателем Объединенного комитета начальников штабов при Трампе.

В материале указано, что Милли цитируется в книге "Война" Боба Вудворда, опубликованной в прошлом месяце. В ней Трамп назван "фашистом до мозга костей". Союзники Трампа подвергают его критике за предполагаемую нелояльность к бывшему президенту.

"Каждый человек, которого повысил и назначил Милли, уйдет", — сказал второй источник.

В состав Объединенного комитета начальников штабов входят высшие офицеры американских Вооруженных сил, а также руководители армии, флота, морской пехоты, Воздушных сил, Национальной гвардии и Космических сил.

Раскрытие планов по вероятному увольнению произошло через день после того, как Трамп, уже начавший активно формировать правительство, предварительно назначил министром обороны телеведущего Fox News, экс-майора Нацгвардии США Пита Хегсета. Тот однажды заявил о готовности "навести порядок в доме Пентагона".

Некоторые нынешние и бывшие официальные лица США преуменьшают вероятность столь масштабных перестановок, заявляя, что они будут ненужными и разрушительными в период глобальных потрясений, когда на Украине и на Ближнем Востоке бушуют войны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Трамп определился с именем еще одного топ-чиновника. Главой одного из ключевых министерств США стала противница Украины.