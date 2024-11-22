Гейц отказался из-за скандала. Кто же станет новым генпрокурором США

Она является давней защитницей Трампа.

Избранный президентом США Дональд Трамп объявил о выдвижении Пэм Бонди на должность генерального прокурора США. Бывший глава прокуратуры Флориды заменит отказавшегося от должности кандидатуру Мэтта Гейца.

О своем решении Трамп сообщил в социальной сети Truth Social. По его словам, Министерство юстиции было чрезмерно политизировано, и Бонди должна изменить направление его работы, сосредоточившись на борьбе с преступностью и безопасности американцев.

"Я знаю Пэм много лет – она умна, сильна и является страстной сторонницей политики "Америка прежде всего". Она прекрасно справится на должности генерального прокурора!", – написал Трамп.

Пэм Бонди получила юридическое образование в Стетсонском колледже и начала карьеру как помощник прокурора в округе Гиллсборо. С 2011 по 2019 год она занимала должность генерального прокурора Флориды, став первой женщиной в истории штата на этом посту.

В 2020 году Бонди выступала защитником Дональда Трампа во время его первого процесса по импичменту. До 2024 года она руководила юридическим подразделением Института политики, поддерживаемым Трампом.

Напомним, что Мэтт Гейц отказался от должности. Впрочем, его кандидатура вызвала критику из-за неоднозначной репутации. Гейц был объектом федерального расследования по торговле людьми. Оно завершилось без предъявления обвинений. В Палате представителей также расследовали его возможные сексуальные связи с несовершеннолетними и незаконное употребление наркотиков.

Пэм Бонди. Фото Getty images

Сенаторы-республиканцы предварительно сообщили окружению Трампа, что Гейц вряд ли получит поддержку в Сенате. Кандидатура будущего генерального прокурора США также получила сопротивление Министерству юстиции.

Ранее "Телеграф" также сообщал, что скандальные назначения Трампа могут оказаться трюком. Одними из самых спорных кандидатур является Тулси Габбард, претендующая на должность директора национальной разведки.