Гейц відмовився через скандал. Хто ж стане новим генпрокурором США

Вона є давньою захисницею Трампа

Дональд Трамп, якого обрали президентом США, оголосив про висування Пем Бонді на посаду генерального прокурора США. Колишня очільниця прокуратури Флориди замінить кандидатуру Метта Гейца, який відмовився від посади.

Про своє рішення Трамп повідомив у соціальній мережі Truth Social. За його словами, Міністерство юстиції було надмірно політизованим, і Бонді має змінити напрямок його роботи, зосередившись на боротьбі зі злочинністю та безпеці американців.

"Я знаю Пем багато років – вона розумна, сильна і є палкою прихильницею політики "Америка перш за все". Вона чудово впорається на посаді генерального прокурора!", – написав Трамп.

Пем Бонді здобула юридичну освіту в Стетсонському юридичному коледжі та розпочала кар'єру як помічник прокурора в окрузі Гіллсборо. З 2011 до 2019 року вона обіймала посаду генеральної прокурорки Флориди, ставши першою жінкою в історії штату на цій посаді.

У 2020 році Бонді виступала захисником Дональда Трампа під час його першого процесу щодо імпічменту. До 2024 року вона керувала юридичним підрозділом Інституту політики, який підтримує Трампа.

Нагадаємо, що Метт Гейц відмовився від посади. Втім, його кандидатура викликала критику через неоднозначну репутацію. Гейц був об'єктом федерального розслідування щодо торгівлі людьми. Воно завершилося без висунення звинувачень. У Палаті представників також розслідували його можливі сексуальні зв'язки з неповнолітніми та незаконне вживання наркотиків.

Пем Бонді. Фото Getty images

Сенатори-республіканці попередньо повідомили оточення Трампа, що Гейц навряд чи отримає підтримку в Сенаті. Кандидатура майбутнього генерального прокурора США також зустріла спротив у Міністерстві юстиції.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що скандальні призначення Трампа можуть виявитися трюком. Одними з найспірніших кандидатур є Тулсі Габбард, яка претендує на посаду директора національної розвідки.