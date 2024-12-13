США випробували нову гіперзвукову ракету. Чому вона особлива та чи дістане до Москви

Дальність дії ракети — 3000 км

США провели успішне випробування гіперзвукової ракети великої дальності Dark Eagle на станції космічних сил на мисі Канаверал у Флориді. Спеціалісти Управління швидких можливостей та критичних технологій армії США разом з Програмами стратегічних систем ВМС здійснили повномасштабне льотне випробування нової зброї.

Про це повідомляє американське Міноборони. Це уже друге таке випробування за цей рік.

Технічні характеристики

Нова гіперзвукова ракета Dark Eagle здатна розвивати неймовірну швидкість — понад 6 000 кілометрів на годину. Її радіус дії становить до 3 000 кілометрів, що робить її винятково потужною системою озброєння.

Міністр армії США Крістін Вормут зазначила, що це випробування ґрунтується на попередніх льотних тестах, під час яких гіперзвуковий планер досягав надвисокої швидкості на цільових відстанях.

Унікальність технології

Гіперзвукові системи мають низку принципових переваг:

швидкість у п'ять разів вища за звук;

висока маневреність;

здатність уражати добре захищені цілі;

миттєве реагування.

Це друге успішне наскрізне льотне випробування цього року та перша бойова стрільба для системи гіперзвукової зброї великої дальності.

Чи дістане ракета Dark Eagle зі США до РФ

Щодо радіуса дії, то ця ракета не дістане зі США до Москви. Та якщо США передасть таку чи подібну ракету союзникам НАТО в Європі, то вона може поцілити практично у будь-який об'єкт у Росії (до прикладу, з Варшави до Москви). Детальніше — на карті.

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