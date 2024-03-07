Получить прививку от гриппа можно будет в аптеке: когда станет доступным в Киеве

Аптеки должны получить лицензию

Жители Киева стали гораздо чаще болеть гриппом и ОРВИ, ситуация носит сезонный характер. Со следующего эпидсезона киевляне смогут вакцинироваться против гриппа не только в поликлиниках, но и в аптечных пунктах.

Соответствующее постановление было принято Кабинетом Министров. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины

Фармацевты, которые будут делать прививки, пройдут специальное обучение и получат лицензию на медицинскую практику. Аптеки, желающие предоставлять эту услугу, должны иметь специальное оборудование и аптечку.

"Это установившаяся практика в странах ЕС и США, которая сделает вакцинацию более удобной, а следовательно, еще более доступной и доступной. Перед тем, как услуга заработает в Украине, аптекам нужно получить лицензию на медицинскую практику. Для этого пункт должен обеспечить: наличие специальной аптечки и другого оборудование; прохождение фармацевтами обучения безопасности вакцин, правил организации и техники проведения прививок, оказания к медицинской помощи при неотложных состояний", — говорится в сообщении.

Решение правительства вступает в силу через три месяца после его опубликования.

"За это время будет изменена нормативная база, чтобы обеспечить реализацию проекта, проведены консультации и верифицированный перечень хозяйствующих субъектов, которые изъявят желание получить лицензию и проводить вакцинацию фармацевтическими работниками", — отмечает Минздрав.

Вакцинировать против сезонного гриппа аптеки смогут уже в следующем эпидсезоне 2024/25 годов.

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