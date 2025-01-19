В первые 100 дней: с каким лидером очень хочет встретится Трамп после инаугурации

Зарубежная поездка должна состояться в первые 100 дней после инаугурации Трампа

Вновь избранный на пост президента США Дональд Трамп, инаугурация которого состоится 20 января, собирается осуществить свой первый зарубежный визит в Китай и встретиться с Си Цзиньпином.

Об этом сообщает The Wall Street Journal. По данным газеты, поездка может состояться в первые 100 дней после инаугурации Трампа. В то же время окончательное решение относительно того, когда и где может состояться первый зарубежный визит, в окружении "нового-старого" президента пока не говорят.

Также в команде Трампа не стали давать комментарии СМИ на эту тему.

В то же время сам Трамп на странице в социальной сети Truth Social написал, что уже провел телефонный разговор с Си Цзиньпином в пятницу, 17 января. Помимо всего прочего, они обсудили торговлю, фентанил, TikTok и другие темы.

"Я надеюсь, что мы решим много проблем вместе, и начнем это немедленно", — написал Дональд Трамп.

Как сообщал "Телеграф" ранее, на инаугурации Трампа будут присутствовать президент Джо Байден и его супруга Джилл. Среди других гостей – 43-й президент Америки Джордж Буш и бывшая первая леди Лора Буш; 42-й президент Билл Клинтон и бывшая первая леди Хиллари Клинтон.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какой была инаугурация Байдена четыре года назад.