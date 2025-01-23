Подкол размером с завод: в Германии масштабно потроллили Маска за его "зигу" (фото)

Активисты тщательно подготовились к проведению перформанса

На фасад Gigafactory компании Tesla в Берлине активисты спроецировали изображение американского миллиардера Илона Маска, который вскидывает руку в жесте, похожем на нацистское приветствие. Такой неоднозначный жест глава SpaceX и Tesla продемонстрировал во время церемонии инаугурации Дональда Трампа.

Авторами инсталляции стали политические активисты из немецкого "Zentrum für Politische Schönheit" и британского "Led By Donkeys". Соответствующие фото были опубликованы в соцсети "Х".

Интересно, что изображение "зигующего" Илона Маска сопровождалось надписью "Heil", что похоже на стилизованное нацистское восклицание "Хайль!". Как известно, так Адольфа Гитлера было принято приветствовать в нацистской Германии.

Поскольку в жесте Маска нашли схожесть с нацистским приветствием, то соцсети буквально затопило мемами и шутками по этому поводу. Похоже, что активисты также решили потроллить миллиардаре и напомнить о его неоднозначном поведении.

Затем надпись на фасаде сменилась на "Boycott", что можно трактовать как призыв к бойкоту Tesla.

В полиции Берлина местным журналистам заявили, что фотографии — это фейк, а охранники завода Tesla якобы не смогли подтвердить информацию о проекции на стене здания.

На это отреагировали активисты, которые взяли на себя ответственность за проведение этого перформанса. В доказательство своих слов было опубликовано видео того, как они занимаются проецированием на стену Gigafactory компании Tesla кадров с критикой Илона Маска.

Что известно о странном жесте Илона Маска

Американский миллиардер, глава SpaceX и Tesla Илон Маск с большим трудом сдерживал эмоции во время и после инаугурации Дональда Трампа. Он был рад этому событию настолько, что даже вскинул руку в жесте, который ассоциируется с приветствием нацистов. Это произошло перед огромной толпой и в прямом эфире.

Маск дважды приложил руку к своей груди, а затем резко вытянул ее вперед во время выступления перед сторонниками президента США Дональда Трампа.

Некоторые начали говорить, что Маск на самом деле выполнил "Салют Беллами". Это приветствие практиковалось в США с 1892. Для его исполнения в Америке люди становились лицом к флагу, затем поднимали правую руку к груди и затем вскидывали ее в сторону флага.

Однако в 1920-30-х годах "римское приветствие" начали практиковать в фашистской Италии, а затем оно перекочевало в Германию. В 1942 году, чтобы избежать ненужных аналогий, в США отменили салют Беллами, после чего клятву флагу начали приносить просто положив правую руку на сердце.

Комментируя свой поступок, Маск в сообщении в сети Х написал о том, что поиск всюду "Гитлеров" очень надоел и утомил. Ведь миллиардера сильно захейтили после вышеуказанного жеста.

"Честно, им нужны лучшие грязные трюки. Атака "все — Гитлеры" уж очень надоела", — написал Маск.

Американский миллиардер, глава SpaceX и Tesla также прикрепил фото своего поста, где подчеркнул, что поддерживает республиканцев, а демократы на фоне этого "разворачивают свою грязную кампанию" против него.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Илон Маск в последнее время не очень-то и скрывает свои правые взгляды и активно поддерживает ультраправых европейских политиков, например AfD в Германии или ультраправого активиста Томми Робинсона в Великобритании.