Американский фигурист чудом пережил авиакатастрофу в Вашингтоне: что его спасло

На борту находились спортсмены, тренера и их родственники

Американскому фигуристу чудом удалось избежать авиакатастрофы в Вашингтоне. При этом он подтвердил, что на борту самолета действительно находилось 14 спортсменов.

Об этом сообщают РосСМИ. В комментарии российским журналистам американский фигурист Джон Маравилла рассказал, что в последний момент не стал лететь на самолете, который вскоре потерпел крушение. Его, по сути, спасла его собака, из-за которой спортсмена не пустили на борт.

"Во время регистрации спортсмену сказали, что его пес слишком большой для переноски, поэтому Маравилла в итоге решил поехать на машине", — говорится в сообщении.

Джон Марвилла

При этом фигурист подтвердил, что на борту самолета находилось 14 других спортсменов. Но он отказался называть их имена.

"Чувствую себя оцепеневшим, это безумие. К счастью, это был не мой самолет, но я знаю несколько фигуристов, тренеров и семей, которые были в том самолете… Я не хочу называть имен, но в самолете было около 14 фигуристов, не считая их родителей, и несколько тренеров. Такая трагедия", — заявил Маравилла.

Авиакатастрофа в США

В Вашингтоне пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines в воздухе столкнулся с вертолетом Sikorsky H-60 армии США, который выполнял тренировочный полет. В сети пишут, что гражданский борт менял курс и резко врезалась в вертолет. В настоящий момент уже известно по меньшей мере о 18 погибших. Всего на борту находилось 64 человека. Авиакатастрофа случилась когда самолет приближался к взлетно-посадочной полосе в Национальном аэропорту Рейгана. Он упал в реку Потомак на глубину два метра и разломился на две части.

Напомним, ранее мы писали о том, что момент столкновения самолета и вертолета в США попал на радары.