"Живу в стрессе": внук Пугачевой покинул Лос-Анджелес из-за пожаров (видео)

Актер написал, что с его родными всё хорошо

Российский певец, актер и музыкант Никита Пресняков, который живет в Лос-Анджелесе, заявил, что покидает город из-за масштабных пожаров.

Об этом он написал в Stories на своей странице в Instagram. По словам Преснякова, сейчас он находится в безопасности, с его родными тоже все хорошо.

Пресняков также выразил соболезнования родным и близким жертв пожаров.

"Живем в стрессе уже три дня, мы в безопасности, но следим за ситуацией каждую минуту. Чувствуем себя подавленно и грустно, очень жаль, что такой прекрасный район пропал. Берегите себя", — написал Пресняков.

Никита Пресняков является внуком советской и российской певицы Аллы Пугачевой, а также советского и российского певца и композитора Владимира Преснякова-старшего. Родителями Никиты являются дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте, а также сын Владимира Преснякова-старшего Владимир Пресняков-младший, тоже певец, музыкант и композитор.

Отметим, лесные пожары, охватившие Лос-Анджелес, могут стать одним из самых дорогих стихийных бедствий в истории США. По предварительным оценкам, общие убытки могут превысить $135 млрд.

Ранее "Телеграф" писал, что здание в Малибу с панорамным видом на море, арендовавший сын Джо Байдена Хантер, уничтожено лесными пожарами в Калифорнии, вышедшими из-под контроля.